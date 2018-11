Herci ze Slováckého divadla se zapojili do preventivní akce proti rakovině

Na nebezpečí rakoviny varlat a prostaty se snaží upozornit celosvětová kampaň Movember, v jejímž rámci mohou muži po celý listopad podstoupit preventivní vyšetření v Uherskohradišťské nemocnici zdarma.

Předchozí rok se na Oddělení klinické biochemie v nemocnici Uherské Hradiště nechalo vyšetřit přes 800 mužů, z nichž u dvou stihli lékaři zavčasu zachytit počátky rakoviny.

Tento rok se rozhodli podpořit Movember i herci Slováckého divadla, a ačkoliv si kvůli rolím nemohli nechat narůst kníry, hned první listopadový den hromadně podstoupili testy.

„Člověk to zažívá ať už u sebe nebo u svých blízkých, kdy si pak v souvislosti s nějakým problémem říká, jestli pro to nemohl udělat víc. Takže je určitě dobré preventivní akci podpořit a udělat to vlastně i pro sebe,“ shrnul důvody své přítomnosti David Vacke, dlouholetý člen souboru Slováckého divadla.

K vyšetření se není třeba registrovat, ani objednávat předem. Rovněž není nutné chodit na lačno. Výsledky jsou k dostání ještě téhož dne.

„Můžu všechny uklidnit, vůbec to nebolí a dámy si s námi krásně povídaly, takže člověk si odběru té trochy krve ani nevšimne,“ dodal nakonec s úsměvem David Vaculík.