Hendikepovaní si poměřili své síly v netradičních disciplínách

Vztyčením vlajky soudržnosti s emblémy čtyř domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP), projevem vedoucí velehradského Vincentina Mileny Marečkové, společný zpěv písně Chválím tě, země má. Tak důstojně byly na sportovišti v obci Salaš zahájeny 17. sportovní hry hendikepovaných osob.

„Když jsem slyšela píseň, Chválím tě, země má, od autorské dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř a viděla při něm zdvižené a mávající ruce devadesáti hendikepovaných klientů, byla jsem celá rozechvělá. Bylo to nádherné zahájení sportovního zápolení zdravotně postižených lidí,“ neváhala se hned v jeho úvodu svěřit starostka Salaše Jitka Točková, která se jako host her zúčastnila.

A pak už zaznělo sportovištěm třikrát, sportu zdar, a devadesátka hendikepovaných se začala na hřišti potýkat s šesti disciplínami. Velmi dobře se závodníci zhostili takzvaného kladivalu, při němž měli za pomoci dřevěného kladiva dopravit tenisový míček do branky. Pak si soutěžící poměřovali své síly i dovednosti při rybolovu, házení míčků do prádelního koše, stříkání vody injekční stříkačkou na terč i při přenášení vody mezi kužely. Aktivně se hendikepovaní i personál domovů zúčastnili nejoriginálnější disciplíny, a to malování poslepu. S očima zavázanýma šátkem malovali do předkreslené lidské hlavy oči, ústa a nos.

Sportovištěm se nesly povzbuzující výkřiky. Nebylo snad jediného soutěžícího, který chtěl boj o splnění té či oné disciplíny vzdát bez boje.

„Těší mě, že nad sportovištěm vlála vlajka her, kterou jsme vytvořili před jejich prvním ročníkem. Když se někdejší ústav Velehrad -Vincentinum rozdělil do čtyř zařízení, dohodli jsme se, že v rámci soudržnosti vytvoříme pro hry sportovní vlajku,“ vysvětlila vedoucí Vincentina Milena Marečková, která stála u kolébky sportovních her.

Těch se letos zúčastnili klienti z Domovů pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum, Velehrad - Buchlovská, Staré Město a Kunovice - Cihlářská.

„Obdivoval jsem hendikepované uživatele sociálních služeb, jak se s vervou účastnili soubojů v jednotlivých disciplínách a skvěle reprezentovali ten svůj domov. Zábavné sportovní odpoledne se opravdu povedlo,“ vysekl poklonu pořadatelskému domovu Vincentinum, ale i soutěžícím Bronislav Vajdík, ředitel Sociálních služeb Uherské Hradiště.

Cílem vylitý dřevěný štafetový kolík předala Milena Marečková Pavlíně Vavřiníkové, vedoucí domova Staré Město, které bude příští ročník her pořádat.