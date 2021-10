Kromě Ondřeje Benešíka a Radka Vondráčka usednou do lavic sněmovny také další dva lidovci – Róbert Teleky a Aleš Dufek, dále občanský demokrat Stanislav Blaha, za ANO pak také Marek Novák, Robert Stržínek a z posledního místa voliči do sněmovny vykroužkovali hejtmana Radima Holiše.

Už mu na to ale nestačilo 4687 hlasů, jako v roce 2017, ale musel jich od voličů obdržet 10853.

To se však netýká lídrů tamních kandidátek, za ANO, Kroměřížana Radka Vondráčka a jedničky na koaliční kandidátce SPOLU Ondřeje Benešíka.

Z volebního souboje do Poslanecké sněmovny vyšla také ve Zlínském kraji vítězně koalice SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP-09, když porazila hnutí ANO. Počet poslanců z našeho kraje v následujících čtyřech letech zůstane sice stejný – 12, jako v dosavadním volebním období, jen se změní některá jména.

