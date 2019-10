„Vyměnili jsme také okna, nová je i fasáda, rozvody elektřiny a sociálky. Celkem rekonstrukce kabin přišla skoro na 2,5 milionu korun, z čehož jsme získali dotaci od Zlínského kraje ve výši necelého milionu. Příští rok bychom se chtěli pustit do obnovy vnitřních prostor tohoto objektu a dalších věcí kolem,“ prozradil Deníku horněmčanský starosta.

Na slavnostním otevření opraveného objektu v Horním Němčí se 23. října zastavil také hejtman Jiří Čunek.

„Není to většinou jen o starostovi a zastupitelstvu. Když chtějí mít lidé kolem sebe hezky, a když se to v té dědině ctí a nosí, tak si dokážou uklidit až po cestu a nepokřikují z okna na starostu, ať jim přede dveřmi zamete chodník, protože už je to na obecním. Já si toho vážím, protože v takové dědině se pak dobře žije. Přeji ať vám to vydrží,“ poznamenal hejtman.