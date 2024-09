Hledá se C# developer na Moravu! (40 - 80.000 Kč) Jsme firma, která si zakládá na "rodinném" přístupu, nejsme žádný korporát, pro který jste jen číslem v systému. Každý člen pro nás znamená důležitý článek. Zabýváme se zajištěním kompletního řešení webových aplikací a WWW stránek. Aktuálně hledáme posilu do týmu vývojářů. Škála projektů, na kterých pracujeme je široká, tak si stačí jen vybrat! Náplň práce: Vývoj aplikací a IS , Návrh architektury a designu, Analýza požadavků a specifikace projektů, Optimalizace a debugging kódu, Údržba a podpora již stávajících aplikací. 40 000 Kč

