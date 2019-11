Na prezentaci snímku Tady Havel, slyšíte mě?, kde nechyběl jeho režisér Petr Jančárek ani moderátor večera herec Josef Kubáník, přijel do hradišťského biografu oním legendárním vozidlem jeho současný majitel David Hubáček z Luhačovic.

„Jak jsem se k němu dostal je na dlouhé povídání. To auto se půldruhého roku hledalo a dalších pět a půl roku renovovalo,“ přibližuje David Hubáček příběh o prezidentovu volkswagenu.

Shodou okolností byly poslední úpravy na něm dokončeny 5. října, kdy by Václav Havel slavil své narozeniny.

„Zrovna v ten den mi opravář volal, Davide, je to hotové, aniž by tušil tu symboliku,“ vysvětluje Luhačovjan. J

edná se o automobil, který Václav Havel koupil v roce 1987, jako československý občan a tehdy disident.

„Používal ho ještě v roce 1989, jako prezidentské vozidlo, protože odmítl jezdit s šestsetřináctkou po Husákovi,“ vypráví David Hubáček.

Volkswagena Havel vlastnil podle Hubáčkových slov do chvíle, než začal používat renaulta, od portugalského prezidenta.

„Na záběrech z roku 1989 je krásně vidět, jak s tím golfem jezdí v rámci Občanského fóra a obklopují ho davy. Já ten vůz vnímám jako auto, které nás dovezlo ke svobodě,“ doplňuje jeho současný majitel.

200 hodin natočeného materiálu

Od režiséra snímku Tady Havel, slyšíte mě?, se návštěvníci v kině dozvěděli celou řadu zajímavostí o našem bývalém prezidentovi i o filmu samotném.

„Neuvidíte dnes celý film, spatří světlo světa příští rok, zhlédnete ukázky, které jsem přivezl a doufám že mi k nim řeknete své názory,“ uvedl na začátku Petr Jančárek.

Ten se k natáčení dostal v dubnu 2009, když ho Václav Havel oslovil, aby točil jeho soukromí, což činil dva a půl roku, až do prezidentovy smrti. Vzniklo tak více než 200 hodin časosběrného filmového materiálu.

„Bude z toho z toho celovečerní film. Od počátku projektu ale plánujeme, že po nezbytné editaci nepovedených záběrů pak chceme ten materiál kompletně celý zveřejnit pro badatelskou a studentskou veřejnost, aby to neleželo u mě ve sklepě. Pravděpodobně se tak stane ve spolupráci s Florida Internacional University v Mayami, která nám nabídla, že by to technicky zajistila a celosvětově zpřístupnila na internetu,“ upřesnil režisér snímku.