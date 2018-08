Havarijní stav čističky vod v Nedakonicích má vyřešit třicet milionů

Hrozba dalších pokut, ale i skokového zdražení stočného visí nad obcí Nedakonice už několik let. Dlouhodobý havarijní stav tamní čističky odpadních vod tak přiměl vedení ani ne dvoutisícové obce k zásadnímu rozhodnutí o její modernizaci.

Čistička odpadních vod. Ilustrační fotoFoto: Deník/Šárka Hoblíková

Přestože se ještě čeká, zdali nezískají místní výraznou finanční podporu od státu, ve hře je i modernizace čističky z vlastního rozpočtu. Na bezmála třicet milionů korun na opravu technologie by potřebovala úvěr.

„Čistička je v současnosti v takovém stavu, že už nejde ani opravit, a tak se víceméně spoléháme, že ještě nějakou dobu vydrží. Ačkoliv čekáme na vyjádření státu, zdali naši žádost o dotaci na čističku podpoří, máme připravenou i variantu jejího zafinancování z půjčky,“ přiblížil současnou situaci starosta Nedakonic Jaromír Klečka.

S razantním krokem podle Jaromíra Klečky nelze nadále otálet. Čistička je totiž časovanou bombou.

„Celé volební období jsme šetřili peníze, takže máme připravených nějakých dvanáct milion korun. To by však při neudělení dotace nemuselo stačit. Začít s modernizací bychom navíc chtěli ještě letos tak, aby na konci příštího roku bylo vše uvedeno do zkušebního provozu,“ dodal Jaromír Klečka.