Slovácko /ROZHOVOR/ – V plném proudu je v těchto dnech doba dovolených, opalování, koupání, vycházek, ale také táboráků, grilovaček a nejrůznějších jiných venkovních aktivit. Vysoké teploty a dlouhé dny však v této souvislosti přinášejí také určitá rizika, na které upozorňuje mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Libor Netopil.

K tomuto ročnímu období patří bezpočty táboráků a opékání, na co je důležité si dát v té souvislosti pozor?

Základem je především to, mít tato ohniště zabezpečená. Tak aby například byla dostatečně oddělená od suché trávy, která by se mohla následně vznítit. Zapotřebí je také vždy zohlednit klimatické podmínky v místě takové akce, kterými může být například silný vítr. Nutné je také dodržovat dostatečnou vzdálenost od nejrůznějších objektů, odstup například sta metrů od stohu či padesát metrů od okraje lesa. Dbát na to, aby takový oheň byl v tom horším případě na místě s dobrým přístupem pro hasiče, tak abychom mohli včas a efektivně zasáhnout. Užitečné je určitě mít také připraveny po ruce alespoň základní prostředky protipožární ochrany pro případný první zásah, takže minimálně nějakou tu vodu. Bohužel se často podceňuje řádné uhašení ohniště a následný dohled na něj. Ohniště se sice často může tvářit už jako uhašené, nicméně uhlíky stále mohou doutnat, což může vyústit do opětovného rozhoření. Vhodné je určitě také sledovat celkovou situaci v regionu. Pokud totiž panují dlouhodobá sucha a existuje zvýšené riziko požárů, může hejtman Zlínského kraje na základě doporučení hasičského sboru vyhlásit takzvaná mimořádná opatření, která zakazují jakéhokoliv rozdělávání ohňů.

Hodně populární jsou v poslední době také nejrůznější grilovací zařízení. Existují i u nich nějaká rizika?

Opatrnosti není nikdy dost ani v těchto případech. Mnoho dnešních grilů je například plynových a v té chvíli je to prakticky plynový spotřebič. Potom samozřejmě ve spojení s tlakovou lahví existuje v případě vzniku požáru velké riziko výbuchu. Důležité je tedy kontrolovat veškerá připojení na tlakové propanbutanové láhvi, tak aby bylo vše dobře upevněno. V pořádku musí být hadice i ventily, aby nedocházelo k samovolnému úniku plynu. Samozřejmě poškozeny by neměly být ani samotné láhve.

Co ještě hrozí v souvislosti se slunečným počasím a k čemu vás lidé často volají?

Takové počasí snáze způsobí nejen požáry, ale má také například vliv na zvýšenou aktivitu bodavého hmyzu. Z těchto důvodů hlavně na počátku léta daleko častěji vyjíždíme k výskytům rojů včel, vos či sršňů. Je zapotřebí ovšem zmínit, že hasiči vyjíždí na výskyt těchto rojů pouze v případě, že tyto bezprostředně ohrožují zdraví obyvatel. To se týká především alergiků, důchodců, těhotných žen či malých dětí. A i proto naše nejčastější výjezdy směřují především k domovům důchodců, ke školkám, na veřejná prostranství či tam, kde je větší shromáždění lidí. Pokud se takový roj nachází například v parku, kde je menší pohyb lidí a kde nikoho takový hmyz neohrožuje, nevyjíždíme my, ale poskytujeme kontakty na specializované odchytové firmy. Tato praxe má navíc i další důvod a tím je to, že my k těmto zásahům používáme přístroje, které jsou de facto likvidační. Roj nasajeme například speciálním vysavačem, ale znamená to jeho konec, proto my jsme v těchto případech až to poslední řešení.

Libor Netopil je od roku 2012 tiskovým mluvčím Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Bývalý vyšetřovatel hasičů ve své funkci vystřídal předchozího dlouholetého mluvčího Ivo Mitáčka.