V rámci tohoto jubilea se kapela rozhodla uspořádat pro velký zájem celkem dva jedinečné koncerty, na které si přizvala právě Hradišťan, cimbálovku, která je podle cimbalisty a uměleckého šéfa Harafice Petra Gablase tolik ovlivnila a inspirovala.

Vystoupení s podtitulem Když jsem já byl kluk se tak neslo v pátek 22. listopadu i o den později v duchu vzpomínek a ohlédnutí se dvacet let zpátky. Jejich povídání vtipně glosoval moderátor obou koncertů herec Slováckého divadla Josef Kubáník.

Během dvouhodinového koncertu zavzpomínal Jura Pavlica mimo jiné na svého kolegu a dlouholetého zpěváka Hradišťanu Karla Sháněla, i na to, jak se dřív vznikaly písničky.

„Musím zajít až do dávné historie, protože třeba taková Bitva u Slavkova pohnula evropskými dějinami i co se muziky týká. Byl to v podstatě impuls k tomu, aby se sesbíraly písně všeho druhu. No a tam, kde se nesesbíraly, tam jsem je dopsal,“ rozesmál publikum Jura Pavlica.

Poté s Hradišťanem zahrál netradičně laděnou píseň Stínám berana.

„Pepo, ty asi nevíš, že text této písničky napsal režisér Břetislav Rychlík, který začínal jak elév právě ve Slováckém divadle,“ upozornil na zajímavý fakt moderátora Josefa Kubáníka.

Ten pobavil společně s Petrem Gablasem pro změnu publikum tím, když trefně popisoval profily ostatních členů kapely. Tématicky laděné večery tak splnily svůj účel.

Spokojení návštěvníci odměnili protagonisty několika ohlušujícími potlesky, za zmínku stojí i to, že oba koncerty byly dlouho před zahájením vyprodané do posledního místa.