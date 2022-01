V její bohaté sbírce jsou uchovány gumové a plastové hračky a další předměty, které s postupem času mizí nejenom z našeho života, ale i z paměti. Hledat ale v jejím domě holčičí poklady - panenky a další hračky – s nimiž se jako dítě doma hrávala, by bylo marné.

„Někdy se mi chce brečet nad tím, že jsem před několika lety, při stěhování z mého rodného domu ve Starém Městě do Modré, ty hračky vyhodila do popelnice. A byly navždy fuč. Když se mi před patnácti lety dostala do rukou první panenka mého dětství, začala jsem hračky sbírat naplno,“ svěřuje se paní Hana.

Vidět ty desítky vystavených retro panenek, hraček s varhánkovým trupem či pískacích gumáčků, které jsou vystaveny v Turistickém centru na Velehradě, je jakýmsi pohlazením a nezáleží na věku diváka. Ještě mnoho dalších panenek a hraček odpočívá v krabicích, které se do expozice na Velehradě nevešly, a sní o tom, že je někdy zase jejich sběratelka zapůjčí na nějakou další výstavu.

Hračky na výstavě ve Velehradě odrážejí svět dětí i dospělých

„Výstava hraček na Velehradě, kterou se mi podařilo uskutečnit, je jeden z mých splněných snů. Těším se, že se mi podaří podobnou výstavu uskutečnit v některé z obcí Slovácka,“ předestřela svou představu Hana Kusáková.

Vzácné exempláře

Vzácnými exempláři v její sbírce je několik zvířátek s harmonikovým trupem a oblíbenými nafukovacími hračkami od světoznámé české designérky hraček Libuše Niklové. Její práce jsou zastoupeny ve sbírkách po celém světě. Paní Niklová byla v roce 2011 u příležitosti udílení cen Czech Grand Design uvedena in memoriam do Síně slávy.

„Nepřipadá v úvahu, že bych některý sběratelský úlovek prodala. Za nic na světě. Hodnota těch sbírkových předmětů se nedá jen tak jednoduše vyčíslit a není to ani příliš důležité,“ řekne sběratelka sebejistě.

Každý nový „úlovek“ jí přináší nejen radost, ale i poučení. Proto se pídí na bazarech, burzách i na internetu po stále starších exponátech, které spatřily světlo světa a zažily druhou polovinu minulého století či dobu ještě dřívější.

„Teď sbírám hlavně gumové a celuloidové panenky, které jsou téměř nezničitelné a dobře se udržují. Jejich sbírka je mou vášní, ale i ne zrovna levným koníčkem,“ řekne s pousmáním paní Kusáková. Panenky, které má ve své sbírce, jsou krásné, ale rozhodně je za své děti nepovažuje.

„Ve skutečnosti mám dva syny, dvacetiletého a třicetiletého. Ti se i s manželem tiše uculují, když se mně podaří obohatit mou sbírku o další exponát,“ svěřuje se sběratelka hraček z Modré.