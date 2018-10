Hamé se spojuje s Vitanou. Koho propustí a kdo zůstane?

Jako blesk z čistého nebe zapůsobila v Kunovicích zpráva o tom, že podniky Hamé a Vitana mají svým propojením vytvořit jednu potravinářskou společnost v České republice a na Slovensku.

Potravinářská společnost Hamé z Kunovic.Foto: archiv Hamé

Právě takový plán v těchto dnech zveřejnila norská nadnárodní společnost Orkla, jejíž součástí obě tuzemské firmy jsou.

Otázkou zůstává, nakolik se rozsáhlá selekce se dotkne zejména ředitelství Hamé v Kunovicích. Zatímco značky Hamé a Vitana zcela jistě, alespoň pro nejbližší roky, zachovány budou, nejistota panuje především v kunovické centrále Hamé, kde pracuje kolem stovky lidí.

„Je to konec Hamé, tak, jak jsem firmu znal doposud. I když se spotřebitelů změny ve fungování vedení společnosti asi nedotknou, vůbec není jasné, kdo na ředitelství skončí a s kým naopak do budoucna počítají. Hodně jich je v těchto dnech docela nervózních,“ prozradil Deníku zdroj obeznámený s děním v Hamé.

Poněkud zaskočena novou situací je rovněž starostka Kunovic Ivana Majíčková.

„Musím otevřeně přiznat, že mě tato změna nijak zvlášť netěší. Doufám jen, že lidé o práci nepřijdou. Co bude dál, uvidíme,“ poznamenala starostka Kunovic.

Propojování obou podniků se nemá dotknout značek ani výrobků, ty mají pokračovat dál, stejně jako výrobní závody.

„Integrace jednotlivých oddělení a procesů by měla být realizována postupně, ten proces začíná právě nyní. V následujících měsících bude nový management analyzovat situaci, diskutovat s lidmi a pak budou přijata rozhodnutí.

A není to tak, že by se Hamé začlenilo do Vitany, vzniká zcela nová struktura s prvky obou těchto firem, cílem je vzít to nejlepší z obou společností,“ řekl Deníku mluvčí Hamé Petr Kopáček.

Změny spustilo v prvním říjnovém týdnu odstoupení generálního ředitele Hamé Martina Štrupla.

„Po 15 letech v Hamé pro mě nastal čas na změnu. Nyní, když se nám podařilo dokončit integraci Hamé do Orkly, není další působení v nové organizační struktuře v souladu s mými ambicemi a mým manažerským stylem. Jsem přesvědčen, že teď je pro mě ta správná doba pro hledání nových příležitostí,“ prohlásil Martin Štrupl, jenž nejvyšší pozici v Hamé zastával v posledních šesti letech.

Vedením nové organizace s názvem Orkla Foods Česko a Slovensko, byl pověřen Pawel Szczesniak, který dosud působil ve funkci generálního ředitele společnosti Vitana.



Společnost Vitana je součástí skupiny Orkla od roku 2013 a společnost Hamé od roku 2016. Obě firmy dosud působily na českém a slovenském trhu jako samostatné subjekty.

„Hamé a Vitana jsou velmi úspěšné společnosti. Jejich integrace do jednoho celku umožní vytvořit ještě silnější organizaci, než kdyby oba subjekty působily samostatně,” říká Johan Wilhelmsson, generální ředitel Orkla Foods International. Management tým bude podle jeho slov jmenován do 9. října.



Hamé

Společnost Hamé je největším výrobcem chlazených a trvanlivých potravin v Česku. Vyrábí paštiky, masové konzervy, hotová jídla, zeleninové výrobky, ovocné směsi, džemy, kompoty, kojeneckou stravu, kečupy a další potraviny. V osmi výrobních závodech v Česku a ve dvou v zahraničí (Rusko a Slovensko) zaměstnává 2.400 pracovníků. Její loňský obrat činil 5,1 miliardy korun.



Vitana

Společnost Vitana se specializuje na výrobu dehydratovaných a předpřipravených výrobků a dochucovadel.Je lídrem na českém trhu v kategoriích: koření, polévky, instantní jídla a bujóny. Ve třech provozovnách (Byšice, Roudnice nad Labem a Varnsdorf) zaměstnává téměř 600 pracovníků. Její loňský obrat dosáhl výše 2,011 miliardy korun.



Orkla

Společnost Orkla je předním dodavatelem značkového spotřebního zboží ve Skandinávii, v Pobaltí, ve střední Evropě a v Indii. Orkla je kótována na burze v Oslu, kde je umístěna i její centrála. Ke konci roku 2017 měla skupina Orkla 18.000 zaměstnanců a její roční obrat činil 40 miliard NOK.