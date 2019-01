Kunovice - Potravinářská firma Hamé bude požadovat po vládě, potažmo po EU kompenzaci případných škod a zmařených investic vzniklých omezením dodávek na ruský trh. Potvrdil to generální ředitel společnosti Martin Štrupl.

Generální ředitel Hamé Martin Štrupl. | Foto: archiv M. Štrupla

Pro Hamé je Rusko důležitým trhem. Při zhoršení situace po zákazu dovozu potravinářských a zemědělských produktů do Ruska firma očekává stomilionové ztráty.

„Současná situace nás velmi znepokojuje. Na ruském trhu letos plánujeme utržit za naše výrobky zhruba 900 milionů korun, což je skoro 20 procent celkových konsolidovaných tržeb společnosti," uvedl Štrupl.

Dodal, že z tohoto objemu přibližně 15 procent výrobků Hamé dováží z českých výrobních závodů, zbylou část vyrábí ve svém závodě v Rusku, kde produkuje paštiky, kečupy a kojenecké výživy.

„Již nyní jsme vzhledem k rizikům museli omezit plánované investice do ruského výrobního závodu a do rozvoje ruského trhu, což negativně ovlivní naše budoucí výnosy," upozornil Štrupl.

Hamé má výrobní závod v Ruské federaci již deset let. Jeho výrobky se distribuují nejen do Ruska, ale i do dalších rusky mluvících zemí. Nejúspěšnějším produktem Hamé na ruském trhu jsou paštiky, velmi dobře se prodávají i masové konzervy a kojenecké výživy.

Hamé je přední českou potravinářskou firmou vyrábějící trvanlivé i chlazené potraviny. Skupina loni zaznamenala celkové tržby 5,7 miliardy korun. Mírný pokles na domácím trhu si Hamé vynahrazuje právě v zahraničí.

Rusko zakázalo veškerý dovoz masa, ryb, mléka, mléčných výrobků a ovoce a zeleniny z Evropské unie i Spojených států. Oznámil to včera ruský premiér Dmitrij Medveděv. Roční zákaz dovozu potravinářských a zemědělských produktů se vztahuje také na dovoz z Austrálie, Kanady a Norska. Zákaz dovozu z EU a USA se nevztahuje na alkohol.