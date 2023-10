VIDEO / Párty s tematickým zaměřením na Halloween po roce znovu uspořádali o posledním říjnovém víkendu v uherskohradišťském Cafe baru La Rosco. Strašidelnou atmosféru tam navozovala nejen náležitě pochmurná výzdoba ale i kostýmy personálu, mezi nimiž nechyběli například šílený chirurg, vědma nebo krvavá zdravotní sestra.

Halloween v Hradišti LaRosco bar 2023 | Video: Pavel Bohun

„Od doby covidové je to podruhé, co tento tematický večer pořádáme a jsme rádi, že to baví nás za barem i hosty, kteří si to očividně užívají,“ nechal se slyšet provozní šéf baru Pavel Dobeš v masce upířího hraběte.

Halloweenskou atmosféru dokreslovala hudba, projekce hororových filmů na obrazovkách i pro tuto příležitost přichystané speciální menu. Nabízelo příznačně pojmenované drinky - Hypnóza, E. T., Krvácení do mozku, Area 51, Hocus Pocus, Elixír mládí, Zombie colada, Virus i Dracula. Ve stejně strašidelném duchu párty pokračuje i v sobotu večer 28. října.

Halloween je původně keltský lidový svátek, který se slavívá 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Svátek se zachoval především v anglosaských zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii. V posledních letech si získává oblibu také v naší zemi. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“.