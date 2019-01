Velehrad – „Mám vás oslovovat paní Dudová, nebo raději sestro Václavo?" ptám se generální představené velehradských řádových sester Václavy Dudové. Ještě nikdy jsem totiž s žádnou řeholnicí nemluvil. „Říkejte mi sestro, paní zní před ostatními divně," radí mně.

Stojíme před krásnou novostavbou ultramoderního vzezření stojící ve svahu nad sídlem velehradských jeptišek. Právě před rokem, na začátku února, zde nalezlo svůj nový domov osm hendikepovaných žen z nedalekého ústavu Stojanov. Rozlehlé prostory velkokapacitního zařízení o několika desítkách obyvatel tak vyměnily za útulné soukromí.

„Bylo tam víc děcek a na našem oddělení i dost hluku. Tady je to lepší, klidnější, jako doma," říká Lucie, jedna z obyvatelek chráněného bydlení, a ostatní spolubydlící souhlasně přitakávají. Sedí v obýváku a sledují televizi, některé do toho háčkují. Protější stěně vévodí regál s videokazetami. Děvčata prý mají nejraději romantické filmy a seriály, jedničkou je Esmeralda. Bodují i náboženské filmy nebo Bella a Sebastián. „Musíme to ale usměrňovat, holky se věnují mnoha dalším činnostem," upozorňuje sestra Václava.

Jednoznačně vede vyšívání a háčkování, to je specialita zdejších žen. Každá se chce pochlubit svými zdařilými výrobky a ukazuje štos svých výrobků. Nejoblíbenější jsou květinové vzory, cibuláky. Děvčata zvládají i výrobu šperků, obalů na mobily či vyšívaných přáníček. Často je pak věnují nebo prodávají na vánočních trzích. Kromě toho si přivydělávají šestihodinovým týdenním úvazkem v podobě úklidových prací nebo třídění odpadu. Věnují se i přípravě jídel. Milují maso, čínu, rýži a hranolky. Pečou chleba v domácí pekárně.

Ve srovnání s předchozím bydlištěm to je velký rozdíl. Jejich přestěhování bylo součástí procesu transformace sociálních služeb. Za tímto souslovím se skrývá fakt, že zdravotně postižení lidé žijící ve velkých pečovatelských zařízeních se postupně přemisťují do menších domovů, jejichž kapacita se počítá v řádu jednotek. Tím stoupá kvalita jejich života.

„Oddělení v ústavech jsou veliká. Holky kolikrát potřebují někde zakotvit svůj život, samy si o něčem rozhodovat. V těch velkých skupinách to přece jen moc nejde. Tato skupina je vůbec první, která ze Stojanova na transformaci odešla," uvádí Václava Dudová.

Podle ní velehradská Kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje o zřízení podobného bydlení, které je v cizině již naprosto běžné, uvažovala už asi před pěti lety. Obdivuhodné je, že dům velehradské sestry postavily absolutně bez pomoci jakýchkoliv dotací. Na stavbu za více než deset milionů prostě mezi sebou našetřily.

„Všechny jsme zaměstnané a dostáváme důchody. Navíc zdaleka nemáme takovou spotřebu, jako ostatní lidé, kteří toho hodně utratí třeba na šaty či boty. Část nákladů pokrylo jedno poměrně nečekaně odkázané dědictví. Díky tomu jsme sem mohly pořídit například hliníková okna," konstatuje sestra Václava.

Přesto byl provoz nového bydlení v prvních měsících ohrožen. Z důvodu pozdního termínu kolaudace stavby a registrace sociální služby již sestry nemohly požádat ministerstvo práce a sociálních věcí o dotaci na provoz. „Z toho důvodu jsme se obrátily na krajský úřad o poskytnutí účelové dotace na pokrytí provozu a krajské zastupitelstvo nám tento příspěvek schválilo. Chtěly bychom za tuto pomoc poděkovat, v opačném případě bychom musely hradit provoz ze svého," uzavírá generální představená sestra Václava Dudová.