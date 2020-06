Nakolik žhavým tématem projekt Rezidence Kotelna je, dokládá poslední diskuze o proměně části sídliště, kdy se v pondělí 22. června navečer setkalo v zaplněném malém sále Klubu kultury na pět desítek obyvatel Staré Tenice s představiteli Uherského Hradiště a některými zastupiteli.

Obyvatelům lokality se totiž nezamlouvá vznik dvou osmipatrových bytových přístaveb na místě současné kotelny, ani třípatrového parkovacího objektu, které tam mají vyrůst.

Celá záležitost je však stále v rovině diskuzí, kdy se zástupci ST Development snaží plány dle připomínek korigovat. K jejich uskutečnění však potřebují, aby jim město prodalo ještě zbylé pozemky, kterých se má na Staré Tenici nová výstavba týkat.

„Byli bychom rádi jen za čtyři patra bytového domu namísto osmi,“ poznamenala spoluorganizátorka petic Monika Čevelová. Další připomínky vznesla Marie Koutná.

„Parkovací dům je tam nevyhnutelný, to víme všichni, ale nikdo ho nechceme pod svými okny. Postavte ho v jiné lokalitě,“ naznačila. Myslela tím v místě současného parkoviště Na Stavidle o kus dál.

Parkovací dům? Tam, kde je ho třeba

K tomu však dodal starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS), že parkovací dům musí vyrůst tam, kde ho je potřeba.

Opoziční zastupitelé Ivan Karpeles (ČSSD) a Jan Zapletal (Nestraníci pro Hradiště) navrhovali vypracování územní studie, mimo jiné kvůli dopravní obslužnosti.

„Požadavek pro dílčí územní studii je naprosto klíčový. Pokud zahrne celé sídliště mohl by se tam snáze najít například prostor, kam parkovací dům umístit,“ řekl Jan Zapletal.

Vyjádřil se také městský architekt Aleš Holý, jenž odpověděl na dotaz Maje Konvalinkové, co si o projektu myslí. „Mně se líbí, když to srovnám se současným stavem,“ řekl architekt a připomněl přestavbu dvou kotelen na Štěpnicích, kolem níž bylo podle něj stejné pozdvižení.

„Teď je to tam pěkné a všichni jsou spokojení. Za ten, křik který jsem si tam slízával, se vám už ale nikdo neomluví,“ uvedl.

Představitelé ST Development po dvou hodinách konstatovali, že si z debaty odnášejí celou řadu podnětů, s nimiž budou dál pracovat. Stanislav Blaha v souvislosti s danými pozemky upozornil, že jsou stavební a územní plán je k zastavení předurčuje.

„Je třeba se jen na to podívat tak, aby to, co v té lokalitě vznikne, mělo co nejméně negativních vlivů. Jisté je, že současný stav parkovacích ploch tam vyžaduje docela brzký zásah a město se tím bude muset zabývat, ať už tomuto projektu dáme zelenou nebo ne,“ upozornil starosta.