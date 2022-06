Navrhnout jméno nového olomouckého arcibiskupa bude úkolem nového apoštolského nuncia, který přijede do Česka 1. července. Právě setkání s ním bude jedním z prvních bodů programu po příjezdu Jana Graubnera do Prahy.

Do jmenování nového metropolity moravského bude olomouckou arcidiecézi vést administrátor, kterého po Graubnerově odchodu z čela arcidiecéze zvolí sbor poradců.

"Jak to teď bude trvat dlouho, nevím, ale běžná doba je přibližně do roka," uvedl Jan Graubner k otázce svého nástupce.

Rozloučení v katedrále, pak stěhování

Do Prahy se bude stěhovat na začátku července, den po slavnostní mši v olomoucké katedrále svatého Václava, na které se rozloučí i se zdejšími věřícími. Nejbližší spolupracovníci jej následovat nebudou.

"Odcházím sám. Tak trochu žertem říkám, já jsem byl přeložen, nikdo jiný. Věřím, že v Praze je fungující úřad a najdou se tam lidé, se kterými bude možné dobře spolupracovat," uvedl.

Stěhování arcibiskupa z Olomouce do Prahy velké stěhovací vozy provázet nebudou.

"V našem oboru je to asi největší problém, když se člověk podívá na knihovnu. Já jsem se rozhodl, že nebudu stěhovat celou knihovnu, tak jsem zhruba polovinu probral a daroval zdejší arcibiskupské knihovně," řekl ČTK.

"Zde bydlím se sestrou, která tady zůstane. Tam půjdu do bytu pro hosty, který v zásadě vybaven je, je tam postel, je tam stůl a skříň, to mně stačí. Vezmu si s sebou jen nějaké osobní věci," doplnil arcibiskup.

Personální krize? Problém celé společnosti

Do úřadu 37. arcibiskupa pražského a 25. primase českého bude Graubner uveden v době, kdy mu zbývá rok, kdy má podle církevních zvyklostí podat rezignaci na pozici arcibiskupa.

"Já tu abdikaci samozřejmě podám, tak jak to udělali ostatní. Z toho, co mi bylo naznačeno, můžu počítat s tím, že této žádosti nebude hned vyhověno. Jak to bude trvat dlouho, je otázka," uvedl Graubner.

Podle něj se však nedá mluvit o personální krizi v církvi.

"U nás v republice je vidět, že jsme v mnoha oblastech personálně nesoběstační, například ani u lékaře mě neošetřují lidé mladší než jsem já…je to daleko širší problém společnosti," míní nově jmenovaný pražský arcibiskup.

Připustil, že v jeho případě to byla zřejmě sázka na jistotu i s ohledem na jeho více než třicetiletou zkušenost v biskupské službě.

Třicet let olomouckýcm arcibiskupem

Graubner byl olomouckým arcibiskupem bez tří měsíců 30 let, stál u obnovení Charity ve svobodném Československu, byl iniciátorem Tříkrálové sbírky, zasloužil se o založení tradice Dnů lidí dobré vůle na Velehradě a stál například u vzniku církevních škol na Moravě.

"Rozhodně jsem nikdy nepočítal s tím, že půjdu do Prahy. Pohled do kalendáře mi říkal, že pokud dožiju ve zdraví, tak ten úkol bude asi do pětasedmdesáti, kdy je běžné, že biskupové žádají o důchod," podotkl současný primas český, který si před 32 lety zvolil za své biskupské heslo slova Quod dixerit vobis facite - "Co vám řekne, učiňte" z Janova evangelia. Byla to tehdy dobrá volba, dodal Graubner.