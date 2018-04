Gól? Babička mně navařila jahodové knedlíky, hlásil Juroška

První těžkou šichtu mají fotbalisté Slovácka úspěšně za sebou. Na cestě k ligové záchraně zvládli první ze dvou domácích duelů.

Jan Juroška dal vítězný gól Slovácka v derby s BrnemFoto: ČTK

Téměř stejně ohrožené Brno odjelo o uplynulém víkendu z Uherského Hradiště s prázdnou (1:0).

Na Zbrojovku přišla velmi slušná návštěva, v hledišti bylo přes pět tisíc fanoušků. Podpory si nemohl nevšimnout ani střelec jediné branky Jan Juroška.

„Jsem rád, že nás fanoušci podpořili a společně jsme utkání zvládli. Doufám, že přijdou i na Duklu, my se budeme znovu snažit urvat tři body,“ plánuje rodák z Prostřední Bečvy, který dostal ke vstřelené brance spoustu gratulací.

„Gratulovali mi všichni kamarádi. Babička byla za branku šťastná, navařila mně jahodové knedlíky a samozřejmě jsem se oholil,“ hlásí Jan Juroška.

Babička mu totiž nakázala, aby se oholil, ale pravý bek Slovácka se rozhodl, že svoje strniště shodí až po vstřelené brance.

Zítra čeká na svěřence trenéra Korduly pražská Dukla. Mužstvo, které je v ligové tabulce na desáté příčce a na Slovácko má dva body k dobru.

Pražský klub se může společně s jihlavskou Vysočinou „pyšnit“ v defenzivě nejhorší ligovou bilancí. Gólman Filip Rada inkasoval v aktuální sezoně 43 branek.

„On je každý zápas jiný, osobně se na statistiky moc nedívám. Důležité bude na soupeře vletět a vyhrát, jsou tam namočení s ostatními moravskými kluby,“ dobře ví Jan Juroška.

Dukle schází v ofenzivě od 21. kola nejlepší střelec a zkušený forvard Jan Holenda.

Sedmigólový útočník kvůli zranění nenastoupí pravděpodobně ani na Slovácku.

„Je to nepříjemný a kvalitní fotbalista, ale nijak to neřeším. Je jedno, který hráč proti nám stojí, my se nemůžeme dívat na soupeře. Musíme se soustředit sami na sebe,“ říká obránce Slovácka.

Pět let v dresu soupeře

Pro Jana Jurošku bude zápas proti Dukle speciálním. V dejvickém klubu několik let působil a drtivou většinu hráčů zná osobně.

„Jasně, bude to něco jiného. V Dukle jsem byl pět let a na zápas se samozřejmě těším. Je škoda, že můj největší parťák Robert Koval odešel do Michalovců. Kádr se tam docela obměnil, ale v kontaktu s pár kluky ještě jsem,“ povídá rodák z Prostřední Bečvy na Vsetínsku.

Výhrou proti svěřencům Jaroslava Hynka by se Slovácko přiblížilo jen na tři body k magické hranici třiceti bodů, která zaručuje záchranu.

Podobnou úvahu Jan Juroška moc rád neslyší.

„Kolik bodů bude stačit na záchranu, to aktuálně nemůže nikdo vědět. Tabulka je hodně vyrovnaná. Do konce ligy je ještě šest kol, my musíme nejprve zvládnout Duklu, která je hodně nevyzpytatelná. Potom bude ve hře dalších patnáct bodů, o které se budeme rvát v každém zápase až do konce ligy,“ tvrdí na závěr odhodlaně pravý bek Slovácka.