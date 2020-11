Pro mnohé lidi může být listopadový pátek, který se sešel s třináctkou, pověstný, zlověstný, smolný i šťastný. Bude takový, jaký si ho sami uděláme. Zkrátka, je toho dost, co by nás v pátek 13. listopadu, mohlo potkat.

Pověrčiví lidé se na ten den jistě dobře připravili. Už od časného rána si dávají dobrý pozor, aby někde neudělali chybu. Třeba, aby ráno při vstávání z postele nevykročili levou nohou, aby se u snídaně výjimečně vyhnuli vtipné kaši, ale aby třeba nesedli k jednomu stolu, u něhož by byli do celkového počtu třináctí (viz zkušenost s Jidášem).