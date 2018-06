Giro de Pivko po čtyřiačtyřicáté. Z Hradiště vyrazili recesisté na kolech

Giro ve znamení zrádných osmiček. To byl v sobotu slogan 44. ročníku věhlasné jízdy recesistů na historických jednostopých vozidlech, poháněných silou lidských svalů, která nesla název Giro de Pivko aneb cesta na kole proti konzumu a totalitě.

Na čtyřicet účastníků spanilé jízdy si na sebe navléklo bizarní kostýmy a osedlalo historická kola z minulého století, která možná dlouhá léta nečinně ležela v kůlnách, na půdách nebo ve sklepech a peloton zamířil na start.

Ideou účastníků byla recese a zábava, kterou jim nemohly pokazit bouřka, kroupy ani déšť.

Aktéři cyklojízdy byli na své třicetikilometrové trase připraveni rovněž na policejní kontroly.

„První z giromanů, který policisty zahlédne, dá okamžitě pelotonu signál. Účastníci slezou z kol a budou je tlačit a rádi policisty pozdraví. Nepůjde totiž o cyklistický závod, ale o závod v tlačení bicyklu. Myslím si, že jako chodci můžeme mít v sobě nějakou tu kapku alkoholu,“ nechal se slyšet hlavní organizátor giromanské jízdy Lukáš Hofman.

Tři z mladíků zase na startu recesistické jízdy uvedli, že z policistů strach nemají, protože před jízdou a v jejím průběhu pijí pouze nealkoholické pivo.

„Kdybych v dáli spatřil policisty, asi bych rychle zahnul do pole. Ale možná bych také na ně začal mávat a vítat je třeba nějakou písničkou, to by asi bylo přátelštější gesto,“ řekl s šibalským úsměvem Jan Gajdošík, dlouholetý sbormistr hradišťského Svatého Pluku.

Optimisticky naladěni stanuli účastníci jízdy Giro de Pivko na startu pod zbrusu novým startovacím plakátem, aby se zuřivě opřeli do pedálů a za rachotu rachejtliček symbolicky i reálně rozjezdili na dlažbě náměstí vysypané třešně spolu s nedozrálými plody řepky.

Raritou jízdy giromanů byl po obědě v hotelu Buchlov v Buchlovicích netradiční start na tamním náměstí Svobody.

Kolaři obrátili bicykly vzhůru, zalehli k nim na břicha a na povel, start, se kol chopili, naskočili na ně a vyrazili do Břestku. Odtud pak zamířili k vysokohorské prémii na Vyhnašově mezi Tupesy a Velehradem.

„Kdyby náhodou došlo k poruše nějakého bicyklu, nebo se udělalo někomu z horka nevolno, dopravil by jej do cíle improvizovaný sanitní vůz, doprovázející peloton. Dostali jsme ale od policistů pokutu 500 korun za to, že na vozidle, vezoucím kolo jednoho z účastníků do opravy, blikaly oranžové majáčky,“ svěřil se v cíli, letos poprvé u hradišťské Orlovny, Lukáš Hofman.

K jiným prohřeškům ale podle jeho slov na trase giromanské jízdy nedošlo.