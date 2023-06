Už 49. ročník recesistické akce Giro de Pivko se v sobotu 3. června uskutečnil na Slovácku. Peloton nadšenců v komických kostýmech tradičně startoval dopoledne z Mariánského náměstí v Uherském Hradišti, odkud cyklisté zamířili na více než tři desítky kilometrů dlouhý okruh přes Staré Město, Zlechov, Buchlovice, Břestek, Tupesy, Velehrad do Uherského Hradiště, kde bylo finále v klubu Mír.

Giro de Pivko 49. ročník | Video: Pavel Bohun

„Letos jedeme v duchu hesla Jsme v cílové rovince - bráno v kontextu a návaznosti na příští 50. ročník. Nadále zůstáváme věrni našim tradicím – chceme být veselí, originální a chceme si to hlavně užít,“ řekl Deníku organizátor Gira Lukáš Hofman s tím, že pro účastníky akce stále zůstává povinnost nebýt členem KSČ(M), šlapat na kole bez převodu a jet v komickém převleku. Trasa měla deset zastávek a na každé z nich musel každý účastník vypít velké pivo.

V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu upozornil těsně před startem ve své výroční zprávě její autor a jeden ze spoluzakladatelů Giro de Pivka, Jiří Jakeš, řečený Kokin, že dokud nepadne v Rusku režim, bude pro nás a okolní státy tato země největším nebezpečím.

„Ruský vliv tu vždycky byl a nikdy nepřinesl nic dobrého. Na šedesátý osmý zapomenout také nesmíme, ten nás vrátil do socialistického středověku,“ řekl Kokin a dodal. „Doba je poměrně napjatá covid, válka, krize, internet, dezinformace, to je slušná kytice, z toho by se jeden až podělal,“ dodal.