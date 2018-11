Generál Jan Vančura nenáviděl války, přesto ve dvou světových strávil 12 let

Životní osudy legionáře a generála Jana Vančury přibližuje kniha Právo má přednost před mocí autorsky zpracovaná jak ředitelem Knihovny B. B. Buchlovana Radovanem Jančářem, tak i synem generála Jiřím Vančurou a jeho rodinnými příslušníky.

Publikaci vydanou u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky představili v čítárně Knihovny B. B. Buchlovana ve středu 14. listopadu.

„Ve svých knihách považuji vždy za nejdůležitější příběh člověka, procházejícího dějinami. A na příběhu generála Vančury je nejzajímavější to, že přestože byl pacifistou, člověkem, který nenáviděl válku, tak on v obou světových válkách strávil dvanáct let. Z toho vyplývá jeho neuvěřitelný smysl pro vlastenectví. Ač to neměl rád, tak když to vlast potřebovala, tak on to udělal,“ poznamenal Radovan Jančář.

Více než hodinovou besedu, při níž nechyběli ani dva generálovi synové, včetně dalších příbuzných moderoval herec Slováckého divadla Josef Kubáník.