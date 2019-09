FOTOGALERIE / Mluví se o nich jako o stravě příštích generací, která je vydatná na bílkoviny a obsahuje zdravé tuky. Příprava larev potemníka moučného je však poměrně velká alchymie. Své o tom ví i čtyřiatřicetiletá Eva Sloupenská, která tento ročník Garden Food Festivalu, jehož dějiště se přesunulo do hradišťských Smetanových sadů, nabízela balíčky sušených červíků.

„Sen to byl vždy spíše mého manžela, který si už od mala hrál s brouky a červy. Dokonce měl nasazené červené a černé mravence na pozorování toho, jak mezi sebou bojují. Já jsem nejprve trochu váhala, ale nakonec mě to také pohltilo,“ prozradila o začátcích firmy Worm Up Eva Sloupenská.