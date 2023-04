Na cestu kolem světa plnou kulinářských zážitků se mohou letos těšit návštěvníci čtvrtého ročníku Gastrofestivalu Cesta kolem světa, který se bude konat v pátek 28. dubna od 11 do 22 hodin a v sobotu 29. dubna od 10 do 18 hodin na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstup na akci bude zdarma. Malou ochutnávku si v rozhovoru pro čtenáře Deníku přichystala koordinátorka festivalu Monika Ondruchová.

Koordinátorka Gastrofestivalu Cesta kolem světa Monika Ondruchová. | Foto: se svolením Moniky Ondruchové

Letos jde o čtvrtý ročník Gastrofestivalu Cesta kolem světa a oproti minulým ročníkům se nebude konat v Kunovicích, ale v Uherském Hradišti. Mohla byste k této změně říct nějaké podrobnosti?

Areál v Kunovicích posloužil v začátcích na výbornou a teď je na čase akci posunout trochu dál. Rozhodli jsme se úplně vypustit vstupné a díky tomu lze očekávat více návštěvníků. K tomu potřebujeme větší prostor, aby měli dostatek komfortu, dostupnost a parkovací místa, což nám centrum nabízí.

Bude se letošní ročník lišit od těch předchozích ještě v něčem jiném?

Gastrofestival „Cesta kolem světa“ měl vždycky jeden hlavní cíl, a to dát návštěvníkům možnost ochutnat dobroty z nejrůznějších koutů světa na jednom místě. Tomu zůstáváme věrni. Každý rok se však snažíme o zastoupení více světových kuchyní a přidáváme také různé gastro novinky. A to se nám podařilo i letos, přece jen máme větší prostor, takže se počet prodejců zvýšil. Jsme rádi, že na letošní ročník přijalo pozvání tolik kvalitních restaurací v podstatě z celé České republiky, a naši návštěvníci tak můžou ochutnat opravdu širokou škálu pokrmů jak z různých zemí, tak i českou klasiku nebo nějaký ten extrém. Nezapomínáme ani na bezlepkáře, vegetariány a vegany - jednoduše jídlo bude pro všechny!

Degustační výlet po celé zeměkouli bude opět rozdělen do zón podle světových kuchyní. Jak to bude na Masarykově náměstí poskládáno?

Pravé americké foodrucky nabídnou luxusní burgery a návštěvníci můžou ochutnat hned z patnácti druhů, nebudou chybět žebírka nebo corn dogy. Silné zastoupení bude mít Mexiko s food truckem Tož Tacos, ze kterého budou vonět mexické speciality, jako je quesadillas, tacos nebo chilli con carne nachos. Catering Všeproakci nabídne kanadskou specialitu poutine. Ve stánku Street food Gyradiko ochutnají zájemci pravý řecký gyros nebo pravé řecké dezerty. V zóně Itálie pak najdou italské pizzatiny nebo kvalitní kávu. Nebude chybět zóna Asie, kde kde vám připraví pravé thajské speciality. V zóně Německa pak bude možné ochutnat klobásy nebo grilované kolena. Česko pak zastoupí Moja vinotéka a Moja za škraň, které nabídnou už zmiňované bezlepkové, vegan a vegetariánské pokrmy. Na své si přijdou i vyznavači extrémní kuchyně ve stánku Crunchy. Na gastrofestivalu můžete ve stánku Ananasia zakoupit čerstvé ovoce z Afriky, Ugandy a Keni. Budete moci ochutnat a nakoupit si různé druhy ananasů, banánů, manga a nebo se osvěžit čerstvým kokosem.

Autentická kuchyně bude čekat na stanovišti Egypta, na co se návštěvníci mohou těšit v tomto přídě?

Stanoviště Egypta zajistí restaurace Shams a manželé Ahmed. Připraví vám zde kuřecí Shish tawook - grilované kuřecí maso naložené v orientálním koření, dip z granátového jablka, nakládaný citron v domácím pita chlebu, hovězí hawawši - což je zapečená pita, plněná směsí hovězího masa a zeleniny s kořením sedm vůní a v neposlední řadě orientální falafel v pita chlebu. Zajímavostí bude příprava kávy v horkém písku.

Čím letos v centru Uherského Hradiště překvapí asijská kuchyně?

Asijskou kuchyni letos najdou návštěvníci ve food trucku Bankok on Wheels. V nabídce bude například thajský nudlový pokrm Pad Thai, Salapao knedlík plněný vepřovým masem, vepřové sataye - špízky s arašídovou omáčkou nebo thajská klasika Pad Kra Pao.

Chybět tradičně nemají ani hmyzí speciality…

To rozhodně nebudou a zajistí je opět náš vůbec nejnavštěvovanější stánek „Crunchy“ v čele s cestovatelem a kuchařem Milanem Václavíkem. Tam si můžou odvážlivci pochutnat na červících v pěti příchutích, hmyzích lízátkách nebo hmyzí čokoládě. Pro ty, kteří přijdou na gastrofestival vyzkoušet něco opravdu netradičního, připraví žabí stehýnka, grilované krokodýlí nebo klokaní maso či zebří maso na špejli a banánovém listu.

Těšit se fajnšmekři můžou rovněž na bavorské speciality se speciální obsluhou…

Kolínka, žebírka, klobásy a vychlazené pivko. K tomu sličné slečny v bavorských kostýmech. Ideální zóna pro muže.

Na jaký doprovodný program se návštěvníci mohou těšit?

V pátek v 17 hodin se již tradičně předvede super jedlík Jaroslav Němec z Bystré v extrémní jedlícké exhibici. Na pódiu proběhne neoficiální pokus o vypití dvoukilového pštrosího vejce! Dále Jarda pozře nejsmradlavější ovoce na světe - durian, pak ptačí sliny a jako dezert si dá čokoládu s červy. Přijďte ho povzbudit, bude to potřebovat!

Zajímavé povídání o cestování a různých světových kuchyních si můžete vyslechnout od kuchaře, cestovatele a průvodce Maroka pana Milana Václavíka. Odvážnější z návštěvníků se můžou zúčastnit soutěže v pojídání hmyzu o zajímavé ceny. Páteční i sobotní gastrofestivalový den nám zpříjemní za mixážním pultem DJ Spike. Sobotní dopoledne pak bude patřit dětem. Od 11 hodin si můžou zazpívat, zatančit a zasoutěžit s klaunem Brdíkem. Budou pro ně připraveny také skákací hrady, simulátor formule F1 malování na obličej nebo pískové malování. V sobotu od 12.30 pak zahraje písničkář Honza Grebík.

Jste také spoluorganizátory festivalů v Napajedlech a v Otrokovicích. Přibližte o jaké akce jde a kdy se budou konat?

V sobotu 1. 7. budeme pořádat s agenturou Všeproakci tradiční 8. ročník Napajedleského burgerfestu v areálu Nového kláštera. Můžete si zde užít pravou americkou atmosféru, více než 50 druhů burgerů a dalších specialit, soutěž v pojídání burgerů a kapely Jasno a Halogen. Na otrokovických letních slavnostech ve dnech 15. - 16. 7. pořádáme v areálu Štěrkáče gastrofestival zaměřený taktéž na světové kuchyně. Na festivalu budou pak zvučné kapely jako jsou Jelen, Buty nebo Xindl X - všichni jste srdečně zváni na obě akce.

Vizitka Moniky Ondruchové: Je jí 41 let, narodila se v Uherském Hradišti, kde s manželem a dvěma synky bydlí. Gastrofestivalům se věnuje už téměř deset let. Její nejoblíbenější tuzemské jídlo je ze Slovácka - bramborová omáčka a báleše. A na které cizokrajné kuchyni si pochutná nejvíc? Ti co ji znají, ví, že si pochutná úplně na všem. Pokud by ale měla zmínit své dvě oblíbené světové kuchyně, budou to určitě asijská a italská.