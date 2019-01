ZLÍNSKO - Příběh muže, který v článku vystupuje z osobních důvodů jen pod přezdívkou Murat, začal stejně nevinně jako u jiných gamblerů: vhozením první mince do výherního automatu. "Bylo to v době devadesátých let, kdy tady automaty byly zcela něco nového. A hned na první vhození jsem vyhrál dvě stovky. Zalíbilo se mi to a začal jsem hrát čím dál častěji," vzpomíná Murat na své gamblerské začátky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Burešová

Prohrál jsem veškeré peníze

Svou vášeň pro výherní automaty ale postupem času přestal zvládat. "Prohrával jsem veškeré peníze, které jsem si vydělal na brigádách a pak i své výplaty. V momentě, kdy jsem zjistil, že je možné půjčit si od známých, to už pak šlo se mnou z kopce," přiznává Murat. Jeho hráčská "kariéra" trvala pak téměř deset let. "Z částky, kterou jsem prohrál, bych si mohl pořídit velice luxusní auto," podotkl.

Stejně jako u alkoholu nebo drog přijde jednou zlom, něco podobného potkalo i Murata. "Už to bylo neúnosné. Měl jsem všude rozpůjčované a všichni najednou po mně chtěli peníze. A já je neměl. Sice jsem byl stále schopný chodit do práce, ale vesměs už jen proto, abych mohl vydělané peníze opět naházet do automatů. Tehdy neexistoval registr dlužníků, takže u všech bank bylo možné získat poměrně bez problémů půjčky, které jsem ale samozřejmě neměl z čeho splácet," svěřuje se dál. Jak nakonec přiznal, ze začátku si myslel, že svou závislost zvládne sám. "Ale v mém okolí se pohybovali vesměs už jen samí hráči, takže jsem pochopil, že tudy cesta nevede," vzpomíná dál.

Pomohly až rady psychologa

Pomoc nakonec vyhledal u psychologa. "Díky němu jsem došel k poznání, že tato závislost bude součástí celého mého života. Dnes jsem abstinující gambler, a to z toho důvodu, že tato závislost je stejně smrtící jako třeba alkohol nebo drogy. A tak jako si například vyléčený alkoholik nesmí dát skleničku, stejně tak i já nesmím vhodit peníze do automatu," podotkl Murat. Je dosud svobodný a bezdětný, a připouští, že i jemu vzala jeho závislost kus života. "Ztratil jsem hodně přátel, hraní mi vzalo sebeúctu i čas, který jsem mohl strávit daleko jinak a mnohem užitečněji," přiznává. Dnes už téměř pět let úspěšně abstinuje. "Našel jsem si další dvě zaměstnání, takže dnes vlastně nedělám nic jiného, než že chodím z práce do práce a splácím dluhy a nemám ani čas na žádné koníčky," konstatuje. Přesto přiznává, že má stále nutkání jít do herny a zkusit štěstí. "Snažím se tomu vyhýbat, ale když jenom například stojíte ve Zlíně na náměstí, tak ze všech stran na vás blikají poutače na herny, tak je to opravdu těžké. Ale nechci to zažít celé znova. Chci žít normálně bez okovů, bez té noční můry," stojí si za svým odhodláním Murat.

Mimoto, že dnes chodí po školách, kde přednáší o problematice gamblerství, má navíc ještě jednu myšlenku. "O problém hráčství jsem se hodně zajímal a dost informací jsem si zjistil i pomocí internetu. Tam jsem taky narazil na myšlenku založit klub anonymních hráčů, kde by se scházeli bývalí hráči a povídali si o tom, jakým způsobem se svou závislostí bojovali a bojují, co všechno si předtím zažili a další věci. Nejtěžší totiž je, když se s tím problémem nemáte komu svěřit, když si nemáte s kým o tom popovídat. Nenabízím prostředek, jak přestat hrát, ale povídání s lidmi, kteří sdílí stejný problém jako já. Podle mě se totiž o gamblerství málo v médiích mluví i píše. Přitom je to obrovský problém, který postihuje stále více lidí. Každým dnem jsou na trhu stále nové automaty, každým dnem přibývá heren," podotýká.

Plánovaný klub má být anonymní

Jak dále dodává, klub bude nejen anonymní, ale především zadarmo. "Klub je určen pro všechny, kteří chtějí přestat hrát. Nejde tu vůbec o peníze. Chci, abychom se setkávali třeba i dvakrát do týdne a navzájem si sdělovali své zkušenosti. Mám zatím informace, že zájem o klub je a samozřejmě v něm rádi uvítáme každého nového. Kdo se k nám bude chtít připojit, tak mě může kontaktovat prostřednictvím e- mailové adresy murat2121@ centrum.cz," nabízí Murat.

A jak vidí svou vlastní budoucnost? "K tomu mám jednu myšlenku, kterou používají členové klubu anonymních hráčů v Americe. Nebudu se starat o to, jestli budu abstinovat celý život, ale podstatné je, že abstinuji dnes a zítra. Z toho se postupem dnů stává týden a z týdnů měsíce a roky. A toho se držím," dodává závěrem Murat.