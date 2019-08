„V sortimentů fuchsií v Buchlovicích je momentálně 1175 vyšlechtěných odrůd a 57 botanických druhů. Cenné jsou pro sběratele především historické odrůdy. V našem sortimentu patří k těm nejstarším například Lottie Hobby z roku 1839, od dva roky mladší odrůda President, ale také Queen Victoria, Corallina Duke of York,“ sdělil Tomáš Neoral, vedoucí zámecké zahrady.

Pochlubil se také, že zahradnictví má v sortimentu 110 odrůd vyšlechtěným před rokem 1900. Mezi ně spadají i původem české odrůdy od Jana Nepomuka Tvrdého, který byl ve své době známý mezi odbornou veřejností po celé Evropě. Patří mezi ně například Clara Ziegler, Europa, Papagena a Deutsche Perle.

Podepsaly se loňská a letošní tropická vedra na fuchsiích negativně?

„Co se týče letošní sezóny, tak dopad na rostliny není tak tragický jako v předchozích letech. Tropických dnů bylo i letos poměrně dost, zatím 24 dní. Ale jsme teprve v půlce léta. Nikdy netrvala horka příliš dlouho v kuse, jako tomu bylo loni a předloni,“ posteskl si vedoucí zahrady. Jedním dechem dodal, že letos, přestože sucho trvá, je více dnů pod mrakem a žádná vlna horka zatím netrvala tak dlouho, aby zahradnictví způsobila větší ztráty.

„Vystaveným rostlinám se touto dobou daří podstatně lépe než loni. Péče o fuchsie v dlouhotrvajících vedrech je komplikovaná. Fuchsie nemají rády vysoké teploty, ani intenzivní sluneční záření, zároveň ani převlhčený substrát. Přitom v bezvětrných horkých dnech je voda jediným prostředkem pro ochlazení rostlin,“ vysvětlil Tomáš Neoral.

Buchlovická výstava fuchsií rozmanitých tvarů květů a poupat, která je počtem a délkou trvání ojedinělou přehlídkou nejen v České republice i v Evropě. Návštěvníci si z výstavy odnášejí domů v květináčích nejen fuchsie, ale i jiné květiny. Zahradnictví pro ně připravilo na osm tisíc fuchsií, spousty ibišků, lilků, durmanů, begonií a dalších pokojových nebo balkonových květin.

Výstava fuchsií a dalších květin bude v zámeckém zahradnictví otevřena do 29. září, mimo pondělí, a to od 9 do 17 hodin. Vstup do expozice je ale možný pouze se zakoupenou vstupenkou do parku.