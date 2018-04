František Elfmark končí jako radní na plný úvazek

To, co avizoval František Elfmark (Piráti) po volbách do poslanecké sněmovny v roce 2017, se několik měsíců na to stává skutečností.

Radní František Elfmark.Foto: DENÍK/Jiří Kordovaník

Vzhledem k zisku poslaneckého mandátu odstupuje z funkce uvolněného radního v Uherském Hradišti, aby následně kandidoval na funkci neuvolněného radního. Rozdíl ve vykonávání obou funkcí je především ve financích. Uvolněný radní je totiž zaměstnancem města a bere desetitisíce za svoji práci. Funkci neuvolněného radního je stanovena měsíční odměna v řádu tisíců korun. „Od začátku jsem říkal, že nelze stíhat vykonávat dvě práce na plný úvazek. I proto jsem se po dohodě s vedením města rozhodl rezignovat na funkci uvolněného radního," vysvětlil svůj postoj František Elfmark poté, co získal mandát do poslanecké sněmovny. To však neznamená jeho konec s komunální politikou. František Elfmark, jak dodal, hodlá i nadále aktivně zasahovat do dění v Uherském Hradišti. „Ihned po mé rezignaci se bude volit náhradník za mé místo, ale už pouze do neuvolněné pozice. Do ní budu kandidovat, abych mohl pokračovat ve své práci, stejně jako budu figurovat i na samostatné kandidátce Pirátů do letošních komunálních voleb v Uherském Hradišti," poznamenal František Elfmark.

Autor: Vojtěch Trubačík