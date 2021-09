Robert Vano jako jeden z mála stále používá klasické fotografické metody. Fotografuje černobílé portréty i akty na klasický film, spolupracuje se světovými značkami, vede workshopy, nejraději fotografuje při denním světle, používá unikátní techniku platinotypie. Od roku 1984 fotografoval v New Yorku, Miláně a Paříži, od roku 2009 působí jako umělecký fotograf v Praze. V roce 2010 získal Evropskou cenu Trebbia za tvůrčí činnost.

Robert Vano, světově uznávaný módní a reklamní fotograf, představuje své fotografie v expozici Princip Baťa. Výstava nabízí nečekaná spojení mezi industriálním prostorem a špičkovou fotografii. Výstava bude jen do 24. října. 2021.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.