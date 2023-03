Tradice pálení Mařeny a nošení Marka či letečka o Smrtné neděli se noří hluboko do minulosti. Omladina se už před staletími loučila se zimou a vítala příchod jara. Na Slovácku to tak zůstalo doposud.

Letečko v rukou dívek a Marek v rukou chlapců v Drslavicích | Foto: chvila.com (se svolením)

Zvyky přežívají v několika vesnicích na Uherskobrodsku. V těch, které se rozkládají kolem řeky Olšavy ve směru k metropoli Slovácka. Letos se konaly v neděli 26. března.

"Nikde v kronice není zaznamenáno, kdy přesně se k nám zvyk dostal, nicméně se jedná o pradávnou tradici," řekl už dříve někdejší hradčovický starosta Jan Popelka.

Předvelikonoční jarmark opanoval náměstí Velké Moravy

Vždy se chodí na takzvanou Smrtnou neděli, což je předposlední neděle postního období. "Od začátku 20. století se do ulic nevydávají jen děvčata ve věku tří až deseti let s letečky, ale také malí kluci. Pochodující se siluetou Marka nad hlavou," popsal Jan Popelka podobu dětských obchůzek.

Královničky ve Veletinách hodily hořící Mařenu do vln řeky OlšavyZdroj: Radovan Chvíla (se svolením)Zvyky vynášení Mařeny, Marka a přinášení letečka se podle slov etnografky Slováckého muzea Marty Kondrové pojí s příchodem jara jako začátku hospodářského roku.

"Důležité pro obnovu vegetace byla v minulosti očista a vypuzení zlých čí škodlivých sil. Děti na obchůzce vesnicí nosí předměty symbolizující tuto proměnu přírody," vysvětlila Marta Kondrová.

V Hradčovicích chodí děti zpravidla dopoledne v malých skupinkách, a to po rodině a sousedech. Ve Veletinách letos putovalo s Mařenou a letečkem po vesnici 13 děvčat.

V Drslavicích chodilo zhruba 30 dívek s letečkem a 20 kluků s Markem - mužskou obdobou Moreny. Za paničky tam šly i Lucie a Monika Chvílovy.

"Neseme nové letečko neseme, buďte babičky veselé, pod okénkem sedajte, gořalenku píjajte," zpívaly dívky v ulicích.

Rovněž v Podolí se podle Dagmar Vackové chodilo s letečkem od nepaměti. V první polovině 20. století byla obchůzka takzvaných královniček spojená s návštěvou rodiny. Obvykle ve skupinách po dvou, třech nebo čtyřech chodilo s borovou větvičkou ozdobenou vyfouklými vejci a papírovými růžemi. Některé dívky měly na větvičce borovičky připevněnou panenku. Po zazpívání koledy "Stála panenka Maria" dostávaly vejce, buchty nebo drobný peníz, od kmotřenky i věcný dárek.

V Podolí zvyk obnovili téměř po 40 letech

"Jedny z posledních královniček, které na Smrtnou neděli poctivě obešly Podolí s letečkem - symbolem jara, byly Zdenka Kryštofová a Renata Hanáčková v polovině 70. let minulého století," připomíná Dagmar Vacková, která ovšem tento zvyk v roce 2014 obnovila.

Znala jej z vyprávění své maminky, která jako holčička i se sestrou na královničky chodila. "Předcházelo tomu ale dlouhé dohledávání písničky po pamětnících z Podolí o panence Marii. Nakonec se to podařilo. Nejdříve se ji naučily zpěvačky z místního sboru Podolské Frišky. Poté ji naučily své dcery a následně na zkouškách také ostatní maminky a holčičky z Podolí," vysvětluje Dagmar Vacková.

V podzemí skanzenu Modrá budují vzácnou klenotnici Velké Moravy. Probíhá průzkum

V roce 2014 na Smrtnou neděli, téměř po čtyřiceti letech, vyrazilo do ulic Podolí 22 děvčat, aby přinesly symboly jara do domácností.

Chodí dům od domu a zpívají těm, co otevřou

Dnes se královničky schází v Podolí u obecního úřadu. "Tam ještě upravíme kroje a doladíme letečka, společně si zazpíváme písničku Stála panenka Maria, vyfotíme se a děvčátka vyrazí po vesnici," popisuje Dagmar Vacková.

Ve skupince je zpravidla tři až pět holčiček v kroji, doprovází je některá maminka - také v kroji. "Chodí dům od domu a zpívají těm, kdo otevřou," dodává Vacková. Za to, že děvčátka přinesou do domů symbol jara, dostávají sladkosti nebo peníze do košíčku či do "koledníčku" - šátku svázaného za rožky.