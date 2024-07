„Každá propagace sportu a fotbalu zvlášť je super. Ty děti mají alespoň nějaké vyžití. Můžou tady nastartovat třeba svůj vztah ke sportu, vztah k fotbalu. Je krásné se dívat na jejich nasazení, jak se to snaží dělat srdcem,“ prozradil Antonín Panenka.

Více než osm desítek účastníků soutěžilo v sedmi disciplínách. Byl to člunkový běh, tapping nohou, vedení míče v prostoru, samostatné nájezdy, slalom s míčem, střelba pokutových kopů a střelba na branku.

„V podstatě se nám nepodařilo to, co bylo v plánu. Všichni doufali, že se dostaneme ze základní skupiny dál. Bohužel jsme se nedostali, takže je to neúspěch. Ale zase na druhou stranu neúspěch? Člověk si musí říct ty kdyby,“ konstatoval Antonín Panenka. S Portugalci nám podle jeho slov osud trošku nepřál.

„Vlastně jsme jim v podstatě darovali dva góly. I když byli celý zápas lepší. Tam mohla být remíza,“ naznačil fotbalista.

Proti Gruzii měl podle Panenky určitě vstoupit do hry Chorý.

„Předpokládal jsem, že proti Gruzii budeme víceméně diktovat hru, že budeme mít převahu, že prostě budeme víc útočit. A takovýto hráč, který je dobrý hlavou, který si soupeře dobře odstaví tělem, jsou na něj fauly, tak on vůbec nenastoupí. Takže tam mohlo být všechno úplně jinak,“ míní Antonín Panenka.

A zápas s Tureckem?

„Těžká práce pro trenéra, když je hráč nechci říct neukázněný, ale prostě pokud neudrží mysl v pohotovosti a udělá hloupý první faul, druhý faul, a pak na to ale bohužel doplatí celé mužstvo,“ má jasno držitel titulu Mistr Evropy z roku 1976. A který mančaft tipuje za šampiona letošního evropského turnaje?

„No ono je to těžké tipovat. Já jsem před mistrovstvím Evropy říkal, že předpokládám, že ten titul vyhraje mančaft ze země, kde mají kvalitní ligu, jako je Anglie, Německo, Francie, Portugalsko, nebo Španělsko. Ale zas musím říct, že poté co jsem viděl ta utkání, tak asi nejlepší dojem na mě udělali Španělé. Velmi dobře hráli Rakušané. Francie byla taková nemastná neslaná, dobře hráli ve čtvrtfinále Portugalci. Bude to někdo někdo z těch fotbalově silných států,“ tipuje Antonín Panenka.