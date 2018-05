Formanské odpoledne začalo přehlídkou 28 zápřahů

/ROZHOVOR/ Fanoušci ho vyhlásili mužem zápasu, on sám si určitě také zhluboka oddechl. Lukáš Sadílek vstřelil ve svém pětačtyřicátém zápase svou první ligovou branku. Bylo to v derby, bylo to po dlouhém čekání. Na první ligový gól určitě nezapomene. Jeho hlavička zajistila Slovácku remízu a záchranu v lize. Že na první trefu v lize čekal příliš dlouho? K jeho obhajobě nutno dodat, že ani zdaleka neodehrál všechna utkání v základní sestavě.