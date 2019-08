„Loni jsme v jeho rámci uspořádali první ročník Mýtinkafestu aneb Setkání s folklorním souborem Kalina a jeho hosty, který se vydařil. Předsevzali jsme si, že na další ročník Mýtinkafestu si pozveme některý z horňáckých folklorních souborů, které do našeho regionu zase tak často nezamíří,“ svěřil se Antonín Žmola (30), člen babické Kaliny od svých patnácti let, ale také král slováckých verbířů.

V podvečerních a večerních hodinách třetí srpnové soboty ožil folklorem areál Muzea myslivců a pytláků Na Mýtince v Babicích, a to pořadem II. ročníku Mýtinkafestu aneb Letní večer pod hvězdami, nad nímž převzala záštitu obec.

S nesmírnou radostí, nadšením, srdečnou náladou a pořádnou chutí se přišel v nedělním podvečeru rozdat divákům babický folklorní soubor Kalina, jehož rodný list se začal psát v roce 2002, o osm let mladší dívčí pěvecký sbor Kalinka a cimbálová muzika Tramín z Buchlovic.

„Potěšilo nás, že pozvání Kaliny přijala Horňácká cimbálová muzika Marka Potěšila z Lipova a folklorní soubor Lipovjan z Lipova. Zmíněné folklorní soubory, dívčí sbor a cimbálovky se na pódiu představily ve dvou blocích,“ informoval Jiří Čevela, člen babické Kaliny. Netajil se tím, že soubor je kolektivně vedený a vládnou v něm demokratické principy.

„S radostí jsem jako folklorista přijal pozvání Babických na Mýtinkufest. Zatímco loni jsem na akci tancoval verbuňk, letos jsem si Na Mýtince rozprostřel stánek s folklorními náramky,“ svěřil se jejich výrobce, dřevořezbář, a tanečník David Kraus ze Šakvic. V průběhu akce probíhala charitativní sbírka pro kočičí depozitum Flíček v Nedakonicích.

Tóny houslí, bas, cimbálů a dalších hudebních nástrojů, písničky a tance, to vše si v sobotu do sytosti užili návštěvníci babického letního Mýtinkafestu, který provázelo hezké počasí. Spokojení návštěvníci se za zvuku cimbálové muziky Tramín prozpívali až do pozdních večerních hodin. Hojná účast svědčila o oblibě písniček, muziky a tanců, které v této přetechnizované době zůstávají pro mnohé srdeční záležitostí.