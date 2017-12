Folkloristé v Újezdci a v Těšově za mrazů nemají kde tančit

FOTOGALERIE / Příchod zimy a první vločky pomalu pokrývající chodníky, silnice i zahrady znamenají jediné. Nastává čas Vánoc a s ním spojené nejenom oslavy svátků, ale také pořádání plesových sezon, posezení u cimbálu a bohaté kulturní vyžití. Ne však v Újezdci a Těšově.

Tam je již několikátou zimu zvykem, že při prvním poklesu rtuti teploměru pod nulu zamrzne na čas i tamní kulturní scéna. Místním folklorním souborům totiž zoufale chybí vnitřní prostory, kde by mohly pořádat akce i za nepříznivého počasí. Částečně tak jejich vedoucí spojují nadějné vyhlídky do budoucnosti s opravami tělocvičny základní školy. Ta by mohla nově pojmout až sto návštěvníků.

„Ten problém u nás vznikl už před zhruba patnácti lety, kdy změnila jediná hospoda s halou v Újezdci majitele,“ vzpomínal si vedoucí mužského sboru Súsedé Pavel Velický.

Akce se v případě nepříznivého počasí nekoná

Tehdy se podle jeho slov nešetrnými zásahy a stářím narušila statika, čímž nám vypadl jediný vhodný vnitřní prostor pro pořádání kulturních akcí. Teploty vysoko nad nulou a k tomu příznivé počasí je v současnosti jedinou správnou kombinací, kdy mohou nejenom Súsedé, ale i soubor Rozmarýn, Old Star Rozmarýn či Souboreček vystupovat pro tamní obyvatele a zvát si na domácí půdu hosty.

„Jsme tím strašně omezeni. Pořádáme například krojové hody, kde si vždy přizveme někoho z přespolních. Ti si na nás čas sice udělají, ale vždy je to vabank, protože může i v létě začít pršet. Každá akce u nás má tak dovětek, že v případě nepříznivého počasí se nekoná,“ popsal vedoucí Rozmarýnu Karel Trousil.

Částečné zázemí nabízí místním pouze bývalý objekt mateřské školy. „Když rozsvěcujeme strom, máme alespoň možnost otevřít sociálky a zřídit si v něm to nejnutnější zázemí. Také tam zkoušíme, ale to je maximum, které lze z domu vytěžit,“ vysvětlil Karel Trousil.

I proto začala místní komise v čele s vedoucími souboru letos tlačit na město, aby se podobné situace nemusely v příštích letech opakovat.

Ideální by bylo opravit místní tělocvičnu

Jedno z řešení nabízí chystaná oprava tělocvičny základní školy. Poslední možnost pak je Dům kultury v Brodě. Jeho financování je však podle vedoucího Rozmarýnu často natolik nákladné, že se v něm souborům menší posezení u cimbálu organizovat nevyplatí. S tím však nesouhlasí Irena Krejsová, která v současnosti zastupuje ředitele Domu kultury.

„Pro soubory je stanovená pevná taxa pěti tisíc korun za pronájem prostor a k tomu je třeba připočítat ještě zaplacení zvukaře a dalších pracovníků. Náklady se však většinou vejdou pod deset tisíc korun a navíc lze město požádat o podporu, která pokryje téměř celou částku,“ objasnila Irena Krejsová.

I proto vedení města na jednáních vyzývá soubory, aby si pronajímaly Dům kultury. Pro menší akce, kde lze předpokládat pouze účast několika místních návštěvníků, pak může dobře posloužit ona zmiňovaná opravená tělocvična. Stavební čety by měly skončit s pracemi ještě tento rok.