Dálková doprava se postupně vrací do stavu jako před koronavirem, a tak se nabídka spojení každý týden rozrůstá. "Tento týden dopravce FlixBus obnovil první mezinárodní spojení z Uherského Brodu a Uherského Hradiště. Od pondělí 15. června jezdí zelené autobusy do sousedního Slovenska, dopravce tak opět propojil Uherské Hradiště a Uherský Brod s Prahou, Brnem, Trenčínem, Zvolenem, Rožnavou nebo Košicemi," uvedla za FlixBus v tiskové zprávě Jitka Schmiegerová.

Od 15. června FlixBus opět propojil Uherský Brod, Uherské Hradiště se Slovenskem | Foto: dopravce FlixBus

Odjezd z Uherského Hradiště je naplánován každý den na 9:54, z Uherského Brodu pak v 10:15 s příjezdem do cílové zastávky v Košicích v 18:30. Cestou autobusy zastaví v Trenčíně, Banovci nad Bebravou, Prievidze, Handlové, Žiaru nad Hronom, Zvolenu, Breznu, Tisovci, Muráni, Revúci, Jelšavě, Štítniku a Rožnavě. Na cestu zpátky pak spoje odjíždí v 7:00 z Košic s příjezdem v 15:15 do Uherského Brodu a v 15:40 do Uherského Hradiště.