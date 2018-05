Finalistka České Miss Jana Šišková ze Zubří: Titulu bych maximálně využila

ROZHOVOR / Jana Šišková, rodačka ze Zubří, je jednou z deseti dívek, které se v sobotu 2. června utkají o titul Česká Miss 2018.

Třiadvacetiletá Jana není v modelingu žádným nováčkem. V roce 2014 vyhrála celorepublikovou soutěž krásy Maturantka roku.

O dva roky později okusila profesionální modeling v Bangkoku.

Následovala spolupráce na zajímavých projektech. Působila jako fotomodelka u nás i v zahraničí.

Nafotila například kolekci pro thajskou značku spodního prádla, střídavě fotila v Miláně a Paříži pro newyorkskou módní značku Theory.

V tureckém Istanbulu točila televizní reklamu pro kosmetickou značku Maybelline nebo leteckou společnost Aeropartners.

Jana momentálně bydlí v Olomouci a pracuje pro českou módní značku. Na rodné Valašsko se stále ráda vrací.





Jak vás napadlo se do soutěže krásy přihlásit?



O České Miss jsem věděla dlouhá léta, ale ten billboard s pozvánkou na casting se mi postavil do cesty až teď.



Co všechno jste už v soutěži absolvovala?



Máme za sebou například kurz přežití, který byl skvělý. Byly jsme bez mobilů a zažily jsme to, co v dnešní době těžko najdete - čas si s někým popovídat, aniž byste se aspoň jednou nepodívali na telefon. Dále jsme absolvovaly rétorické workshopy, kurz vaření, focení, ale hlavně tréninky chůze.



Jak se připravujete na finálový večer? Těšíte se?



Těším se moc! Bude to zážitek, který pravděpodobně člověk zažije jen jednou v životě a já si ho hodlám užít naplno. A přípravy? Nic extra. Stále se snažím se udržovat ve formě a jíst zdravě.

Finále soutěže Česká Miss se uskuteční v sobotu 2. června v multifunkční aule Gong v Ostravě. Finalistky je možné svým hlasem podpořit na webu ceskamiss.cz do 30. května.

