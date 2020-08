Štreit, věrný své tvůrčí poetice, představuje uzavřený dokumentární projekt, v jehož popředí je člověk a v podtextu humanistické poslání. Ostatně - takto pracuje v podstatě po celou dobu své tvůrčí aktivity, ať už se jednalo o cykly z prostředí vesnice, života Romů, nebo naopak z divadelního světa.

Autor: Miroslav Potyka

Jindřich Štreit (ročník 1946) vystudoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, nějaký čas učil, ale od r. 1974 vedl Galerii na hradě Sovinec, kde uváděl řadu „zakázaných" tvůrců. I kvůli svým dokumentárních fotografiím měl problémy s komunistickým režimem (podmínečné vězení). V r. 1989 byl rehabilitován a začal působit jako uznávaný pedagog - Filmová a televizní fakulta AMU (docentura), VŠVU Bratislava, Institut tvůrčí fotografie v Ostravě, VŠUP Praha. Je to neuvěřitelné, ale doposud připravil 1350 autorských výstav po celém světě (v regionu mimo jiné i v Buchlovicích, Uh. Brodě a Uh. Hradišti), vydal 37 fotografických knih, je zastoupen v padesáti veřejných sbírkách v České republice a ve čtyřiačtyřiceti v různých zemích. Rozsáhlé aktivity Jindřicha Štreita, tvůrčí i pedagogické, je možno postihnout jen zlomkovitě… Výstava v Uherském Hradišti potrvá do 30. srpna.