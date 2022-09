Filmové tvorbě se mohou učit už děti. Kde? Na ZUŠ v Uherském Hradišti

Zájemci o proniknutí do tajů filmové tvorby mají poslední možnost se přihlásit k talentovým zkouškám na ZUŠ v Uherském Hradišti. Ty se tam budou konat 9., 16. a 23. září. V září ještě škola nabírá mladé filmové nadšence od 11 do 18 let, aniž by museli mít předchozí zkušenosti.

Filmové tvorbě se mohou učit už děti na ZUŠ v Uherském Hradišti. Na snímku Zuzana Dubová, která filmovou tvorbu vyučuje. | Foto: se svolením ZUŠ Uherské Hradiště