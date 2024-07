Jsem nesmírně pyšná a vděčná zároveň…celý rok žijeme přípravami tohoto jubilejního ročníku, probíráme se historií, vzpomínáme a s úžasem oceňujeme nejen neuvěřitelnou práci našeho skvělého týmu za posledních 17 let, ale také nadšení a odvahu všech, kteří tu cestu s Filmovkou šlapali před námi. A taky za ty tisíce a tisíce báječných návštěvníků a fanoušků, stovky hostů, všech podporovatelů a samozřejmě členů filmových klubů, bez kterých by Filmovka nebyla Filmovkou.

Historii Filmovky si připomeneme hned třemi výstavami, besedou s předrevolučními pamětníky, kteří Filmovku navštěvovali ještě v době, kdy spadala pod Národní filmový archiv či ještě dříve pod Československý filmový ústav. Padesátileté výročí oslavíme velkolepě. Jubileum zahájíme světovou premiérou filmu Hello, Welcome v kině Hvězda, na Masarykově náměstí pak velkým koncertem kapely Tata Bojs. Program jsme vyšperkovali filmy světových velikánů Davida Lynche, Federica Felliniho či Jasudžira Ozua. K němým Ozuovým filmům přijede z Japonska dokonce benši (dobový vypravěč) a ve dvou projekcích se přeneseme do Japonska třicátých let a užijeme si absolutně mimořádný filmový zážitek, který zatím v ČR nebylo možné zažít. Je toho samozřejmě mnohem více, divákům jsme například darovali nový sál i více projekcí, včetně vyššího počtu bonusových projekcí v posledním dnu festivalu, kdy se bude promítat hned ve čtyřech sálech a přijít mohou návštěvníci s jakoukoli akreditací z předchozích dnů. Všem doporučuji prostudovat si náš bohatý program a vybrat si dle libosti.

Tradičně velkým tahákem Filmovky jsou projekce pod širým nebem na Masarykově náměstí a ve Smetanových sadech. Které filmy byste doporučila zhlédnout?

Filmy na Masarykově náměstí jsou největší perličky z každé dekády filmovkové existence. Z předvybraných filmů si konečný výběr odhlasovali obyvatelé Uherského Hradiště, a tak filmy jako Samotáři, Dědictví… nebo Vesničko má středisková jsou jistotami super večera s přáteli. Do letního kina ve Smetanových sadech zase můžete vyrazit s celou rodinou, protože tam jsme nachystali ty nejlepší filmy Karla Zemana jako Vynález zkázy a Ukradená vzducholoď, a také celou sérii filmů o panu Prokoukovi.

close info Zdroj: Deník/Jan Karásek zoom_in Ilustrační foto - letní kino ve Smetanových sadech.

Rovněž letos je hlavním partnerem LFŠ město Uherské Hradiště. Kolika penězi přispělo, s jakým rozpočtem Filmovka v roce 2024 hospodaří a odkud má své další finanční zdroje?

Filmovka hospodaří v letošním roce s částkou cca 30 milionů korun a město Uherské Hradiště do něj přispívá částkou 3 885 000 korun. Další finanční zdroje máme z ministerstva kultury, Státního fondu kinematografie, Zlínského kraje, programu MEDIA a zbytek jsou vlastní příjmy z prodeje akreditací a služeb.

Největší tuzemskou hvězdou, která se na festivalu v Uherském Hradišti objeví, je Jiří Suchý, jenž si odsud odveze ocenění, na jaké další osobnosti se mohou návštěvníci LFŠ těšit?

Letos budeme mít na Filmovce celou plejádu hvězdných jmen, jednak díky vzpomínkové sekci Comeback, ve které přivítáme Fridrika Thóra Fridriksona, Seana Ellise, Mohsena Makhmalbafa či Petera Stricklanda. Výroční ceny převezmou Ildiko Enyediová a Arnaud Desplechin. Celá řada známých hereckých či režisérských tváří se představí u českých novinek. Přijedou třeba Jan Kraus, Veronika Žilková, Patrik Rytmus Vrbovský, Beata Parkanová, Alena Doláková, Šimon Holý, Matěj Chlupáček, Kristina Dufková, Klára Tasovskávv a mnoho dalších.

Na jaký doprovodný program byste letos nalákala návštěvníky Letní filmové školy do metropole Slovácka?

close info Zdroj: se svolením Rehabilitační nemocnice Beroun zoom_in Klára Šimáčková Laurenčíková - archivní foto. Určitě na již zmiňované filmy v obou letních kinech, nezapomenutelná bude jistě projekce amerického diváckého hitu Stovky bobrů s účastí spolutvůrce Rylanda Bricksona Cola Tewse v novém amfiteátru v Parku Rochus či koncert Hrubé Hudby tamtéž. V divadle si letos budou návštěvníci vychutnávat Freudovo pozdní odpoledne v podání Divadla Na zábradlí s mimo jinými i skvělou Janou Plodkovou. Na Kolejním nádvoří budou každý večer probíhat skvělé koncerty, vypíchla bych třeba Janu Kirschner či záplavu energie v podání Báry Hrzánové a Bachtale Apsa, milovníci vážné hudby si v kostele mohou užít koncert barokní hudby v podání Collegia 1704, každý večer pak pojedou cimbálovky u kina Hvězda či noční parties v klubu Mír.

close info Zdroj: Redakce zoom_in Sandra Silná - archivní foto.

Ráda bych diváky pozvala také do stanu Nové reality na besedy k tématům žen ve veřejné službě, kam jsem si pozvala husitskou farářku Sandru Silnou a zmocněnkyni vlády ČR pro lidská práva Kláru Laurenčíkovou, s Aničkou Kohutovou, velkou propagátorkou přirozeného porodnictví, zakladatelkou Maia doula institutu a Soňou Pánkovou, primářkou porodnicko-gynekologického oddělení nemocnice Uherské Hradiště si budu povídat o upgradu porodnictví v ČR a třeba s muzikantkami Martinou Trchovou a Marií Puttnerovou zase o tom, jak lze skloubit práci a mateřství. A obě budou i zpívat, tak to bude moc krásné. Každé ráno si do parku můžete přijít zatančit nebo zacvičit jógu, diváky čeká také bohatý literární program, a nabitý bude vlastně program ve všech stanech ve Smetanových sadech (České televize, Českého rozhlasu, Respektu i LFŠ). V programu Dětského/herního stanu si svou premiéru odbude např. sférické kino, večer si v něm budou hrát dospělí stolní hry Mindok či Chytrý kvíz, takže doprovodný program letošní Filmovky bude vskutku pestrý.

Co byste festivalu popřála do dalších padesáti let?

Filmovce bych přála, aby si zachovala svého svobodného, otevřeného a kreativního ducha, aby byla stále zářivou srdcovkou pro všechny, co ji budou tvořit, i pro ty, co na ni budou jezdit, aby měla stálou podporu představitelů státu, kraje, města i místních obyvatel a aby měla vždy dostatek financí na úžasný a pestrý program. Zkrátka, aby až někdo za padesát let bude chystat program ke sto letům Filmovky, aby byl stejně vděčný za tu dlouhou cestu, za hromadu skvělých filmů i za lidi, co ji spolutvořili, tak jako jsem vděčná právě dnes já.