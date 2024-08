Ta posluchačům nabídla mimo jiné skladby ze svého letošního nového alba Obyčajnosti, které kritici po jeho uvedení na jaře ohodnotili jako oslavu rozmanitosti a krásy hudby. „Být tvořivý, to je asi to nejdůležitější, protože to dělá život krásnějším. Nezapomínejme na to, že to v sobě máme,“ řekla Jana Kirschner při koncertě.

Popularitu si Jana Kirschner získala albem V cudzom mestě, za které získala ceny Hudobnej akadémie v kategoriích Umělec roku a Album roku.

V roce 1999 vyhrála v anketě Slávik v kategorii Zpěvačka roku a ve stejném roce byla zařazena deníkem Pravda mezi 10 osobností roku.

Vybrali jsme pro vás: