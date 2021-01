Hradišťský vězniční areál se doposud stal věrnou kulisou hraných snímků Jen o rodinných záležitostech režiséra Jiřího Svobody v roce 1990 a hraného dramatu Klíček režiséra Jána Nováka z roku 2009. Věznicí se pak zabývají dokumenty Kauza Uherské Hradiště z roku 2006 autorky Kristiny Vlachové a krátký snímek Paměť ve vězení, který vloni natočil Šimon Gogola.

„Doufáme, že tento film přispěje k zacelení informačně prázdného místa o uherskohradišťské věznici v letech 1960 – 1989, respektive až do současnosti. Toto období v něm chceme zmapovat. Počkáme do konce ledna, kolik ohlasů se nám sejde. Chtěli bychom nashromáždit 10-15 nosných příběhů, a z nich pak režijně vybrat ty nejzajímavější,“ řekla Deníku předsedkyně Memorie Anna Stránská.

Proto Memoria stále hledá pamětníky novodobé historie, kdy v areálu věznice od roku 1960, kdy skončila její vězeňská funkce, také byly úřadovny VB i StB, školní družina s jídelnou, lékařská ordinace, skladiště, administrativa, po roce 1989 zřejmě krátce i kanceláře firem.

„Pátráme také v archivech i v tom televizním, zda se areál věznice nevyskytuje na pozadí jiných společenských událostí. Nejcennější je audiovizuální záznam, ale zajímají nás i fotky. Posílat lze na film@veznicehradiste.cz Děkujeme všem, kteří se zapojí, něco nám pošlou nebo se odhodlají promluvit,“ řekla Anna Stránská.

Podoba díla se podle jejích slov bude ještě nějaký čas vyvíjet. Se scénářem pomáhá hradišťský režisér, scenárista, dramaturg a publicista Jan Gogola mladší.

Přispěla radnice

Režijně se má snímku ujmout absolventka brněnské JAMU Tereza Daniel Adámková. Zatímco Memoria vyjednává o koprodukci filmu také s Českou televizí, finančně na něj už přispěla uherskohradišťská radnice.

Na podzim loňského roku podle jejího mluvčího Jana Pášmy zažádala Memoria - iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti o poskytnutí neinvestiční dotace 100 tisíc korun na úhradu nákladů na dokumentární film o bývalé uherskohradišťské věznici.

Vedení města doporučilo žádosti vyhovět a uvedená částka byla vyčleněna v rozpočtu města na rok 2021.

„Ve vzniku dokumentárního filmu o bývalé věznici v Uherském Hradišti vidím jednoznačný přínos, zejména když bude mít charakter osvětového a vzdělávacího díla. Bývalý komunistický žalář má celospolečenský význam, jehož filmovému zdokumentování, navíc ještě v jeho současné podobě před rekonstrukcí, osobně přikládám značnou důležitost,“ uvedl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Historie uherskohradišťské věznice



Justiční palác s věznicí v Uherském Hradišti vybudovali v letech 1891 – 1897. První političtí vězni trávili v tamních celách své tresty už v počátcích československé republiky, poté její prostory poznala řada protinacistických odbojářů. Její historie pokračovala po 2. světové válce, kdy se stala místem retribučních lidových soudů a následných poprav.



Zdroj: Deník / Pavel BohunProcesy po roce 1948 se zase dotkly desítek lidí z řad politické opozice, včetně mnoha nevinných. Věznice přestala fungovat v roce 1960, kdy se přiléhající krajský soud přesunul z Uherského Hradiště do Brna a okresní soud do budovy okresního národního výboru. Část justičního areálu poté sloužila správě SNB.



Od 90. let 20. století se na její opravu hledají prostředky. Budovy se pokusila od ministerstva spravedlnosti získat zpět hradišťská radnice, ale neúspěšně. Věznici donedávna spravoval Okresní soud Uherské Hradiště, který jeho část doposud využívá k uskladnění spisů. Na základě Memoranda podepsaného sedmi stranami však přešlo hospodaření s věznicí pod stát, který v únoru roku 2020 začal s přípravnými pracemi na opravě areálu.

Co bylo v hradišťské věznici natočeno:

Jen o rodinných záležitostech, drama Jiřího Svobody, 1990, 114 minut

Režisér Jiří Svoboda ve snímku z roku 1990 působivě rozehrál bezmoc politických vězňů v 50. letech, předvedl, s jakou brutalitou se vynucovala smyšlená přiznání. Všímá si nejen osudů zatčených, ale i jejich blízkých, na něž se snášela šikana a doléhalo všudypřítomné podezírání.

Klíček, drama Jána Nováka, 2009, 70 minut

Film vypráví příběh chlapce a dívky, kteří vniknou jedné letní noci do opuštěného komunistického vězení, kde se pomilují. Nad ránem zjistí, že v opuštěné budově nejsou sami. Dostali se zpět v čase do roku 1953. Následuje pokus o útěk, zadržení, vyšetřování a nesmyslné mučení nevinných s použitím elektřiny. Chlapci se podaří z vězení za dramatických okolností uniknout. Jeho dívka však zůstane uvězněná v minulosti, zatímco on se vrátí do roku 2008.

Kauza Uherské Hradiště, TV dokument Kristiny Vlachové, 2006, 57 minut

Kauzou tří vyšetřovatelů StB z Uherského Hradiště - Aloise Grebeníčka, Vladimíra Zavadilíka a Ludvíka Hlavačky se režisérka tohoto pořadu, Kristina Vlachová, profesně zabývá již 10 let. Tito tři muži byli stíháni za mučení politických vězňů od roku 1994. Časosběrný dokument nám připomene jednotlivé fáze tohoto případu, jsou zde zaznamenány cenné výpovědi mnoha bývalých politických vězňů, kteří se již vysílání tohoto filmu nedožili.

Paměť ve vězení, dokument Šimona Gogoly, 2020, 10 minut

Jak se historicky významná budova, jakou je uherskohradišťská věznice, promítá do životů lidí, kteří ji mají celý den na očích, žákům a učitelům SUPŠ Uherské Hradiště a jak je ovlivňuje? Na konkrétním příkladu se film pokouší demonstrovat význam památek jako takových.