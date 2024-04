Dvoudenní návštěvu Zlínského kraje zakončil prezident republiky Petr Pavel v Uherském Hradišti, v zaplněném sále Slováckého divadla. Během debaty odpovídal také na otázky z publika, z nichž jedna se dotkla letectví a letecké výroby v Kunovicích.

Prezident Pavel v debatě Deníku v Uherském Hradišti odpovídal na otázky místních. I na téma letadel. | Video: Deník

„V Kunovicích se vyrobilo tisíce letadel,“ ujal se slova Martin Hrabec z publika: „Chtěl bych se tedy zeptat, jestli si pamatujete nebo víte, kdy jste poprvé viděl letadlo a kdy jste se v něm poprvé proletěl. V jakém věku?“

Druhý den prezidenta Pavla v kraji začal v muničních skladech ve Vrběticích

Prezident Pavel nejprve zdůraznil důležitost leteckého průmyslu v Kunovicích a odkázal na nedávnou návštěvu prezidenta Filipín v České republice, které by podle jeho slov potřebovaly propojení.

„My máme nejen firmu, která vyrábí vhodná letadla, ale i firmu, která vyrábí modulární letiště a příslušné vybavení k nim. Bylo by fajn jim to nabídnout souhrnně, v podstatě na klíč,“ popsal obchodní příležitost Pavel.

Pozdvižení ve Lhotě! Přijel prezident. Prohlédl si muzeum, poslechl varhany

Ke druhé části otázky pak také něco řekl. „Poprvé to bylo ve 14 letech. Byla to An-2 (lidově Andula – pozn. redakce), která létá dodneška. Teď nedávno jsem z ní skákal a uvědomil si, po kolika letech to vlastně bylo a že už tehdy to bylo staré letadlo. A přesto je pořád krásně funkční,“ usmál se prezident.