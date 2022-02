Téměř jako v ročnících necovidových, bude festival masopustních tradic Fašank 2022 ve Strání programově našlapaný v sobotu 26. února. To se návštěvníci mohou těšit od 8 do 15 hodin na ukázky ruční výroby skla v tamní rodinné sklárně Glass Ladislav Breznický. V čase od 10 do 15.30 hodin pak náměstí a nádvoří tamního Zámečku provoní nabídka dobrot zabijačkové provenience, košt koblihů i fašankového jarmarku.

Od půl druhé odpoledne bude náměstí u Zámečku hostit

pořad Ej fašanku, fašanku - fašankové obchůzky. Chybět nemají folklorní soubory Javorinka I, II, cimbálová muzika ZUŠ Strání Aničky Přikrylové, folklorní soubor Javorina, ženský pěvecký sbor Netáta, mužský pěvecký sbor S.E.N., cimbálová muzika Strýci, cimbálová muzika Mladí Bruštíci, cimbálové muziky Popremýšláme, Krepina, Strážnice, Danaj i místní „fašančáré“.

O dvě hodiny později začne v areálu obce - v šenku vyhrávání souborů. „Večerní zábava bude ale klasická, bez vystoupení hostujících souborů,“ řekl Deníku starosta Strání Antonín Popelka.

V neděli od 15 do 17 hodin se měl na kluzišti za tamní školou

konat karneval na ledu. „Led nám ale kvůli nadměrně teplému počasí bohužel roztál. Karneval se proto uskuteční v sále Zámečku,“ uvedla Barbora Macková.

Pondělní program bude od 17.30 hodin ve straňanské Dvoraně věnován Fašankové filmotéce, kde se zájemci mohou těšit na videofilmy s folklorní tematikou.

Fašank 2022 vyvrcholí o prvním březnovém dnu o pravém poledni srazem fašančárů u kostela, kteří svým příznačným tancem Pod šable, pod šable, budou až do půl noci rozdávat radost po domácnostech a hospodách.

Neformální zakončení na Zámečku zakončí masopustní veselí bez fašankové zábavy a "pochování basy".