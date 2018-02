Festival IQ Play v Uherském Hradišti. Hrají si děti i dospělí

Zajímavé hry a hračky čekají od včerejška do 3. února na všechny zájemce v Redutě v Uherském Hradišti.

Na festivalu IQ Play jsou k vidění a vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové a logické hry, stavebnice a Montessori pomůcky. Nechybí koutek pro nejmenší děti. Sál Reduty je rozdělený do několika zón podle druhu her, tedy na zónu logických her, stavebnic a baby zónu.