Ti si jen přejí, aby jedinečný dech buchlovického festivalu nepohasl, protože česnek, to není nic dočasného: Byl tu, je a bude napořád!

Festival bude zahájen na horních zámeckých schodech předáváním česnekové úrody starostce městečka Buchlovice, zpěvem jedné z česnekových hymen, nakrojením česnekového koláče, zvedáním česnekového praporu, přípitkem česnekovým zákysem za účasti všech přítomných sborů a souborů a pozdravnými projevy.

V průběhu česnekové akce se představí cimbálovky Burčáci a Oskoruša, hudební skupina Hazaféle Brno, Mistřické frajárky, dětský soubor Hradišťanek, country kapela Lončáci z Modré, dechovka Vlkošáci a další.

Tradiční soutěže

Chybět nebude ani tradiční mistrovství České republiky v plivání česneku na dálku. Rekord se zrodil v roce 2011 a má hodnotu 10,71 metrů. Soutěžit se bude v česnekovém kikindáši, návštěvníci se mohou přihlásit do klání O nejsmradlavější děcko, do soutěže „čichačů“, pletení česnekových copů a do soutěže o nejhmotnější česnek.

Po celý den bude Buchlovické překvapení v podobě sprchy na náměstí s názvem Česneková očista.

Hlavní atrakcí bude koupě kvalitního českého a moravského paličáku od desítek prověřených trhovců.