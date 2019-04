K události Deníku poskytl své dvě vyjádření Libor Vranka. Konflikt komentoval jednak z pohledu hlavního organizátora výstavy vín, coby předseda Českého zahrádkářského svazu v Boršicích, tak i sám za sebe coby občan a účastník sledu událostí, k nimž došlo po bitce, kdy Dominiku Ferimu zranění vzniklo.

„Stalo se to mimo prostor, za který neseme my pořadatelé odpovědnost. Máme zájem na tom, aby se lidé uvnitř bavili, proto nemůžeme stát jako biřici venku a dozorovat, co tam kdo dělá,“ prozradil Libor Vranka stanovisko hlavního organizátora koštu.

Přiznal, že se o šarvátce mimo budovu kulturního domu doslechl. Posléze se ovšem stal svědkem toho, jak se na místo dostavila policejní hlídka.

„Z mého pohledu šlo o komedii. Stál jsem u toho, když to pan poslanec popisoval a mám z toho smíšené pocity. Na výstavě vín byl přítomen tak dvě hodiny a byl nejspíš i trochu přiopilý. Na zádech měl roztrhlou košili a pod ní šrám, jak ho přitlačili na zeď, kde byla také rýna nebo parapet, či co. Ti dva jeho protivníci nebyli Boršičané, ale ani žádní výtržníci. Pan Feri ze sebe možná dělal až moc velkou celebritu. A navíc k takovým potyčkám u nás na Moravě prostě policisty nevoláme,“ řekl Deníku Libor Vranka svůj osobní názor.



Dominik Feri před Kulturním domem v Boršicích po útoku na svou osobu. Zdroj: Twitter Dominika Feriho

Svůj komentář doplnil na svém Twitterovém účtu také zákonodárce Dominik Feri.

"Hrachem na stěnu, ale přeci jen: mladšího útočníka jsem nikdy předtím neviděl, nemluvil s ním, ani ho nijak neprovokoval. Staršího totéž s výjimkou, že jsem ho potkal na stejné akci dva nebo tři roky zpátky. Tehdy mi vyrazil sklenku z ruky a začal do mě strkat. Tolik k tomu," doplnil k tomu poslanec o velikonočním pondělí.

Hrachem na stěnu, ale přeci jen: mladšího útočníka jsem nikdy předtím neviděl, nemluvil s ním, ani ho nijak neprovokoval. Staršího totéž s výjimkou, že jsem ho potkal na stejné akci dva nebo tři roky zpátky. Tehdy mi vyrazil sklenku z ruky a začal do mě strkat. Tolik k tomu. — Dominik Feri (@DominikFeri) 22. dubna 2019

Nicméně kriminalisté z Uherského Hradiště dál na tomto případu poslancova napadení v Boršicích při tradičním koštu vín, pokračují.

„V neděli ve večerních hodinách ztotožnili dva muže z Uherskohradišťska ve věku 25 a 48 let, kteří jsou z útoku podezřelí,“ prozradila mluvčí krajských policistů Monika Kozumplíková.

Strážci zákona podle ní zjišťují informace, související s incidentem, zkoumají zejména motiv útoku a zjišťují, jaké okolnosti mu předcházely.

„Podle dosud zjištěných informací se jedná o ojedinělý konflikt místního charakteru související zejména se samotným námětem akce a požitým alkoholem,“ uvedla Monika Kozumplíková.

„Jel jsem na Moravu a nějací dva pánové se jali pěstí. Můžeme spolu politicky nesouhlasit, ale fyzicky se nenapadáme. Snažil jsem se jim to vysvětlit, ale co se dá dělat,“ popisuje Dominik Feri na svém Twitterovém účtu začátek konfliktu s dvojicí mužů u tamního kulturního domu.

Jel jsem na Moravu a nějací dva pánové se jali pěstí. Hele, můžeme spolu politicky nesouhlasit, ale fyzicky se nenapadáme. Snažil jsem se jim to vysvětlit, ale co se dá dělat. pic.twitter.com/4W9YKuJgzK — Dominik Feri (@DominikFeri) 21. dubna 2019

„Jedu do Hradiště, saniťáci si to nenechali vymluvit. Dostal jsem pár ran do hlavy a není mi nejlíp, tak pro jistotu,“ líčí následující vývoj kolem své osoby Dominik Feri.

Jeho slova potvrdil mluvčí krajských záchranářů Petr Olšan.

„Odvezli jej do Uherskohradišťské nemocnice, kde mu zašili ránu na zádech,“ poznamenal.

„Mně je to vlastně blbý vůči všem – policistům i saniťákům. Vždyť jsou svátky. Jel jsem sem (už počtvrtý) na Velikonoce a zkazí to nějací borci, kteří prý říkali něco o negrech. Lékaři mi zašili řeznou ránu na zádech a jsem asi v pohodě. Snad mě brzo pustěj. Tak hezké svátky bez sváru,“ vzkazuje Dominik Feri na Twitteru.

Dominik Feri před Kulturním domem v Boršicích po útoku na svou osobu. Zdroj: Twitter Dominika Feriho

Čin, kromě řady dalších lidí odsoudila také místopředsedkyně TOP 09 Zlínského kraje, Zuzana Vandame z nedalekého Uherského Hradiště.

„Je to ostuda, navíc s rasistickým podtextem. Je těžké říct, kde se ta nenávist v lidech bere. Není to vůbec dobrá vizitka Slovácka, kam Dominik Feri často jezdí a má to tady rád,“ poznamenala Zuzana Vandame.

Fyzický a rasistický útok na poslance Dominika Feriho ostře odsuzuje Moravské zemské hnutí.

„Násilí a rasismus do politiky ani do moravského sklepa nepatří a není zde doma. Útočníci a rasisté poškozují dobré jméno naší země Moravy,“ prohlásil předseda Moravského zemského hnutí Ondřej Hýsek.