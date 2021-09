Policisté v kraji evidují se zvýšeným počtem provozovaných elektrokoloběžek také nárůst dopravních nehod. Nejčastěji se jedná o pády zaviněné samotnými řidiči koloběžek a jízdu pod vlivem alkoholu.

Viník alkohol

Za poslední měsíc řešili policisté dvě vážné nehody, po kterých putovali koloběžkáři do nemocnic. V obou případech hrál roli alkohol.

„Koncem července narazil v Pozlovicích řidič elektrokoloběžky do protijedoucího osobního auta. Přepadl přes čelní sklo a skončil v nemocnici. Nadýchal 0,7 promile alkoholu. Pil také muž, který upadl bez cizího zavinění na cyklostezce ve Valašském Meziříčí začátkem srpna. I on skončil v péči lékařů,“ bilancoval policejní mluvčí Petr Jaroš.

Na velmi závažnou věc upozornil Zdeněk Patík z BESIPu.

„Koloběžkáři neví, nebo nechtějí vědět, že patří mezi účastníky silničního provozu a platí pro ně stejná pravidla, jako pro cyklisty! Především do osmnácti let musí mít přilbu. K jízdě je pro ně určená silnice, nebo stezka pro cyklisty. V žádném případě nesmí na chodník. Jenže devadesát procent to nerespektuje a ohrožuje chodce,“ zdůraznil Patík.

Horší stabilita

Další problém je podle něj alkohol a také horší stabilita.

„Je to stroj, který má rychlost, ale malá řídítka a kola. Je nestabilní. A co je taky špatně, i když je to větší koloběžka, jedou na tom dva,“ dodal.

Ředitel valaškomeziříčské městské policie vidí hlavní problém ve špatném legislativním uchopení elektrokoloběžek, kdy výklad je podle něj velmi sporný. Vrásky na čele přidělávají policistům také přečipované, tedy upravené stroje. Po takovém zásahu se významně zvedá maximální rychlost a koloběžky by měly mít registrační značky.

Přečipované stroje

Prokazování je však velmi obtížné.

„Takové koloběžky by se už neměly pohybovat ani po cyklostezkách. Za mě je nejčastějším nešvarem jízda po chodnících a v pěších zónách a dále jízda na upravených elektrokoloběžkách. Na území města jsme už zaznamenali i nehodu na elektrokoloběžce se smrtelným zraněním,“ připomněl smutnou událost ředitel Městské policie Valašské Meziříčí Jan Camfrla.

Po pádech z koloběžky si řidiči nejčastěji poraní horní část těla – horní končetiny a poranění hlavy různě těžkého stupně.

„Pokud si vzpomínám, za poslední dobu byl jeden úraz po pádu s otřesem mozku a zlomenou klíční kostí a jeden úraz zavinil jezdec na koloběžce, kdy zranil chodkyni a způsobil jí zlomeninu zápěstí,“ informoval primář chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice Radim Slováček.

Úrazů přibývá

Nemocnice neevidují přesná čísla a nerozlišují ani elektro či normální koloběžky. Úrazů přibývá, rozšiřuje se síť půjčoven, například na cyklostezce Bečva se denně pohybují desítky lidí na koloběžkách.

Uherskohradišťská nemocnice zaznamenala vloni zranění po pádu z elektrokoloběžky spíše sporadicky. Letos evidují už několik desítek zraněných.

„Hlavním kritériem charakteru poranění je rychlost. Často to mohou být jen drobné povrchové oděrky. Setkáváme se však i s vážnými kombinovanými poraněními hlavy a obličeje, horních i dolních končetin,“ řekl primář ortopedického oddělení Martin Skládal.

Během prázdnin zaznamenal několik těžkých úrazů.

„Tyto případy si vyžádaly hospitalizaci na ortopedickém oddělení. Jednalo se o vážný úraz obličejového skeletu a tříštivé zlomeniny v oblasti zápěstí a kolena. Jeden z pacientů upadl tak nešťastně, že jeho poranění kyčle vedlo až k totální endoprotéze kyčelního kloubu,“ dodal.

Dva na jedné koloběžce

K velmi nepříjemné a hrozivě vypadající nehodě vyjížděli dopravní policisté začátkem prázdnin. V obci na Uherskohradišťsku jely dvě nezletilé dívky na jedné elektrokoloběžce po vedlejší silnici. V křižovatce se střetly s fábií projíždějící po hlavní silnici. Průběh nehody a míru zavinění policisté vyšetřují.

Policie apeluje na rodiče, aby u svých ratolestí dbali na povinnosti, které jsou shodné s povinnostmi cyklistů.

„V případě, že dětem pořídíte elektrokoloběžku, neberte její používání na lehkou váhu, protože může dosáhnout větší rychlosti jízdy než běžná koloběžka. Děti řádně poučte o používání tohoto dopravního prostředku a zejména o opatrnosti!“ nabádá policistka Milena Šabatová.

Obeznámení s riziky neopatrné a nebezpečné jízdy může snížit hrozbu úrazů či dopravních nehod, které mohou mít až fatální následky.

Co říká zákon

Osoba jedoucí na jakékoliv koloběžce je považována z pohledu zákona o provozu na pozemních komunikacích za cyklistu. Platí pro ni tedy stejná ustanovení jako pro osobu jedoucí na kole!

Koloběžka musí být v dobrém technickém stavu a splňovat povinnou výbavu:

dvě na sobě nezávislé funkční brzdy (některé dětské koloběžky nemají ruční brzdu a brzdí se na nich pouze tlakem na zadní blatník – nášlapnou brzdou)

přední bílá odrazka

zadní červená odrazka

boční oranžové odrazky

za snížené viditelnosti světlo vepředu a vzadu

zaslepení konců řídítek

Při jízdě na koloběžce platí: