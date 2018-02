Fašank ve školce přiblížil dětem masopustní tradice

Ve smrtky, medvědy, vodníky, báby, myslivce, řezníky a mnohé další se v úterý 13. února proměnily děti z mateřské školy Pod Svahy v Uherském Hradišti. Paní učitelky pro ně totiž připravily tradiční fašank.

„Dříve se zde v podobném duchu pořádaly karnevaly, vyloženě fašank ale pro děti děláme asi deset let, kdy to začala bývalá vedoucí učitelka Renata Kudrová. Snažíme se dětem vysvětlit tradice, jak se dříve žilo, proč se to slaví, aby pochopily, proč se drží čtyřicetidenní půst,“ poznamenala jedna z učitelek Eva Salčáková.

Zatímco vloni se mateřská škola Pod Svahy vydala i do Parku Rochus, kde kluci a holky viděli ukázky masopustních tradic, letos si fašankový program plný písniček a tančení asi padesát dětí užívalo přímo ve školce.

„Velice se mi to líbí, všichni máme krásné masky,“ nechal se slyšet pětiletý Ben, který šel za myslivce.

„Kostým mi vyráběla maminka, táta mi zase vyřezal pušku,“ prozradil.

Za odměnu na závěr všichni dostali výborné vdolky, kterých dvojice kuchařek čerstvě usmažila a nazdobila asi sto padesát.