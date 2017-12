Farnost v Uherském Hradišti si na opravu kostela musela půjčit

Po dlouhých letech se obyvatelé Uherského Hradiště dočkali a poslední vada na kráse města byla odstraněna. Od května letošního roku dělníci opravovali fasádu kostela svatého Františka Xaverského, která místy padala a nepůsobila reprezentativním dojmem.

Uherskohradišťské Masarykovo náměstí, v pozadí kostel sv. Františka Xaverského. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kordovaník

Její obnova a opravy několika prvků na kostele se vyšplhaly na 6,67 milionů korun, tamní farnost si musela vzít půjčku na milion a půl korun. Práce byly ukončeny 15. listopadu.

Opravy byly financovány z několika zdrojů. Polovinu částky zaplatila uherskohradišťská farnost.

„Při opravách nedošlo ke komplikacím, takže se výsledná cena rekonstrukce nenavýšila. Momentálně jsou všechny výdaje zaplacené. Celková částka se nám nepodařila vybrat. Od Olomouckého arcibiskupství jsme ale získali dvou milionovou bezúročnou půjčku,“ vysvětlil hradišťský děkan P. Josef Říha.

Podle něj však konečná výše půjčky bude o půl milionu menší.

Částku by měla farnost splatit do pěti let. Na uhrazení dluhu se bude každou třetí neděli v měsíci konat v kostele sbírka.

„Opravu platíme ze sbírek a darů. Věřící jsou s touto situací seznámeni. Myslím, že za pět let, bychom tuto částku měli vybrat,“ věřil děkan.

Sbírky se v kostele pořádají každý týden. Loni se vybralo více než milion korun, polovina se využila na provoz kostela.

Další peníze poskytlo město Uherské Hradiště.

„Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí celé částky státní dotace 1,81 milionu korun z Programu regenerace a další milion z rozpočtu města,“ řekl starosta města Stanislav Blaha.

Zastupitelstvo muselo dotaci z rozpočtu poskytnou, protože pravidla pro poskytování státní dotace zavazují město k zaplacení deseti procent z celkového rozpočtu. Město v tomto případě přispělo patnácti procenty. Půl milionu na opravy odsouhlasili i krajští zastupitelé. Tato částka byla použita na lešení.

Součást opravy fasády byla i obnova štukových a kovových prvků, repasování oken a pozlacení emblému Panny Marie a Božího oka. O opravu fasády kostela se začal snažit v roce 2007 tehdejší farář Petr Dujka.

„Nejprve bylo nutné vypracovat projekt a získat stanoviska památkářů. Dalším problémem byly peníze, které se nám podařilo sehnat až v minulém roce,“ vysvětlil důvody pozdní rekonstrukce zastupitel města a jeden z hlavní iniciátorů opravy Jaroslav Tarcala.

Pokud člověk může, tak ať něco dělá, říká hlavní koordinátor opravy hradišťského kostela

Před šesti lety si tehdejší stavební inženýr dopravních staveb Jaroslav Tarcala nedokázal představit, že by se jednou podílel na rekonstrukci kostela.

„Pracoval jsem v Brně a po celé republice, takže jsem jen vnímal stav fasády kostela svatého Františka Xaverského. Nevěděl jsem, že se už v roce 2007 začal připravovat projekt na opravu kostela,“ popsal Jaroslav Tarcala.

Po odchodu do důchodu chtěl pomoct tehdejšímu faráři Jánu Turkovi s opravou kostela. Projekty byly vypracovány už za faráře Petra Dujku, stále ale chyběly peníze.

„Snažili jsme se o dotaci z Norských fondů. Rekonstrukce ale nevytvořila nová pracovní místa, ani neměla přidanou hodnotu, proto jsme peníze nezískali,“ vysvětlil Tarcala. O peníze bojoval i jako zastupitel města a předseda architektonické komise, což se mu podařilo.

„Město podpořilo opravu milionem korun, milion osm set tisíc jsme získali od ministerstva kultury. Několikrát tu byl i ministr Herman, proto jsme doufali, že získáme více,“ řekl sklesle třiasedmdesátiletý zastupitel.

Na stavbu dohlížel každý den.

„Komunikoval jsem s památkáři, architektkou, s restaurátory, účastnil jsem se restaurátorských prací a skoro každý den jsme se stavbyvedoucím kontrolovali obnovu fasády,“ přiblížil svůj poslední půlrok hlavní koordinátor celého projektu.

Přestože už není nejmladší a lékaře navštěvuje častěji než zamlada, je rád, že se mohl na opravách podílet.

„Člověk i v tomto věku potřebuje tříbit mozkovou kůru. A pokud člověk může, tak ať něco dělá,“ vysvětlil své motivace Jaroslav Tarcala.