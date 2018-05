Extrémní biker Jan Kopka: Aljaška vás převrátí naruby

ROZHOVOR / „Na Aljašce každý pozná sám sebe. Můžete ji milovat, nebo nenávidět, a já ji mám moc rád. Kdyby při tom závodě někomu přeskočilo, vůbec bych se nedivil. Je drsná a krásná, ale vychovává drsné a krásné lidi.“

O svých zážitcích z extrémního cyklistického závodu napříč Aljaškou Iditarod Trail Invitational bude extrémní biker Jan Kopka vyprávět na přednášce plné krásných fotografií a příběhů v sobotu 12. května večer v restauraci Rybníček ve Starém Městě. Přednáška je součástí jednodenního gastrotour festivalu Tour de Slovácko, mohou na ni ale přijít i ti, kteří se vyjížďky na kole po krásách Slovácka nezúčastní. Vstupenky zakoupíte na www.tourdeslovacko.cz.

Co vás vede k tomu, abyste se vydával na kole na extrémní závody, při kterých jde kolikrát i o život?

Ty závody jsou směs cyklistiky, závodění, dobrodružství, poznání, sebepoznání a přírody. Navíc se konají v opuštěných, ale krásných koutech světa. Určitě mě k tomu vede dobrodružná povaha. Ale je to i o tom dokázat fungovat v přírodě, se vším si poradit, umět v souladu s přírodou přežít. To všechno mě baví a přitahuje. A navíc je tu další rozměr – a to je útěk od přetechnizovaného světa plného stresu někam, kde nemáte signál, nemáte nic, a najednou jste nuceni 24 hodin denně být sami se sebou. Ty závody trvají i týdny, a jak je člověk sám, má čas na své myšlenky a může se na sebe podívat z jiné dimenze. Pak svůj život vidíte v úplně jiných souvislostech.

Několikrát jste absolvoval i extrémní závod na Aljašce. Čím se lišil od těch ostatních?

Liší se opravdu hodně. Aljaška sama o sobě je pustý a drsný kout světa, ale na rozdíl od ostatních závodů se tento jede v zimě, v únoru, v tom nejdrsnějším počasí. Je tam mínus 40, bouře, nemáte spojení, nevíte, kdy přijedete k další vesnici. Nejdelší doba, kdy jsem jel mezi vesnicemi, byl týden. Cesty nemají značení, údržbu, 600 kilometrů jedete napříč Aljaškou po cestách, které de facto existují v létě, ale ne v zimě. Může se stát, že kvůli počasí najednou nemůžete dopředu ani dozadu, zůstanete někde viset, a nikdo vám neřekne, jak daleko je nejbližší civilizace.

Co takový extrém s člověkem udělá?

Stále tam existuje potenciální nebezpečí a vy ho pořád vnímáte, i když zrovna všechno funguje. Stejně podvědomě cítíte, že může kdykoli nastat problém. Tohle vás úplně obrátí naruby. Člověk tam hodně pozná sám sebe a hodně věcí přehodnotí. Existuje legenda, která říká, že z tohoto závodu se nikdo nevrátí stejný. A já to musím potvrdit. Nikdo neví, co to s ním udělám. A kdyby na té trati někdy někomu hráblo, ani bych se moc nedivil. Ten tlak je obrovský.

A čím vás okouzlila Aljaška samotná?

Aljaška je moje srdeční záležitost. Čistá příroda, čistí lidé. Samozřejmě města jsou města. Ale i tak jsou lidé vychovaní drsností zdejší přírody a sami vědí, že jeden bez druhého nemusí přežít. Vždy a všude vám každý nabídne pomoc. I když potkáte lovce nebo narazíte na srub, nikdo nečeká, až si o pomoc řeknete, ale nabídne vám ji sám. Jednoduše tam fungují zákony přírody i pro lidi. Vědí, že si musí pomáhat. A není to slušnost, ale nutnost a samozřejmost. Celkově je Aljaška čistá, krásná. Závod jsem tam jel třikrát a nevím, jestli budu ještě někdy startovat, ale na Aljašku se kdykoli rád vrátím. Aljašku totiž může člověk buď nenávidět, nebo milovat. A já ji mám rád.

Povídat o svých dobrodružstvích na přednáškách je poněkud jiný typ adrenalinu. Co vás láká právě na tom?

To vyplynulo samo. Tím, jak absolvuji různé závody v různých částech světa, tak se občas někdo ozval s tím, jestli bych o tom nepovyprávěl. A zrovna na té Aljašce se odehrál jeden silný příběh, který jsem sepsal i do knihy, a zároveň jsme k tomu vytvořili prezentaci.

Je fajn, když si lidi poslechnou i o závodech v neobydlených částech světa. My žijeme tak, že se všichni předhání v tom, kdo nám poskytne větší komfort, a platí to i u mnoha cyklistických závodů. Ale u těch extrémních je to naopak. Čím drsnější kout ze mě a závod, kdy si fyzicky i psychicky sáhnete na dno, tím větší opak toho, jak žijeme my. A je fajn říct, že i v těchto opuštěných částech světa žijí lidé, kteří žádný komfort nemají, nejsou ani bohatí, a přitom jsou šťastní. Možná šťastnější než my.

Takže přednáška 12. května na Rybníčku bude o čem?

Právě nejen o tom, co jsem prožíval na závodech. Ale i o kontrastu mezi tím, jak žijí lidi na Aljašce a jsou spokojení, a jak my žijeme tady, kdy máme všechno, ale pořád si na něco stěžujeme.

Jan Kopka (54)

Český cyklista, který se specializuje na extrémní závody po celém světě. O svých zážitcích napsal tři knihy: Cesty peklem a sněhem, Cyklistickým peklem a Ve spárech Aljašky. Nejnebezpečnějšího závodu na světě, Iditarod Trail Invitational na Aljašce, kterého se zúčastnil celkem třikrát a v roce 2007 ho dokonce vyhrál, bude 12. května večer vyprávět na přednášce v restauraci Rybníček.

Autor: Petra Kučerová