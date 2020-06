V rozhovoru pro čtenáře Slováckého deníku popisuje podrobnosti vzniku expozice i unikátnost sbírky, díky níž lze uceleně prezentovat vývoj osídlení na území obce od paleolitu až po středověk.

Archeologická expozice v Dolním Němčí je postavena na sběratelských nálezech amatérského archeologa Milana Daňka. O jak rozsáhlý soubor nálezů se jedná, kolik artefaktů z ní bude v expozici vystaveno a do kolika částí jsou rozčleněny?

Celkově se jedná o soubor více než tří tisíc artefaktů, které se podařilo objevit na území obce Dolní Němčí a v nejbližším okolí. S ohledem na expoziční možnosti výstavního prostoru, jsme z celého souboru vybrali zhruba šestinu nálezů, což je několik stovek. Předměty v expozici jsou vybrány tak, aby návštěvníkovi představily ucelený pohled na vývoj osídlení obce v období pravěku a rané doby dějinné.

Kolik jich zůstane uloženo v muzeálním depozitu? Ze kterých období nalezené předměty pocházejí a k čemu někdejším vlastníkům sloužily?

Nálezy Milana Daňka se staly součástí archeologické sbírky Slováckého muzea, které následně pro potřeby expozice vybrané předměty zapůjčilo. Tudíž v muzejních depozitář vlastně zůstává všechno co se do expozice „nevlezlo“. I předměty uložené v muzejním depozitáři budou samozřejmě sloužit pro potřeby výstav a jsou přístupné badatelům ze strany odborné i laické veřejnosti. Nálezy pocházejí ze všech období pravěku a protohistorie. Jsou mezi nimi zlomky keramiky, které patří k nejčastějším archeologickým nálezům, broušené i štípané kamenné nástroje, bronzové předměty, zlomky skleněných náramků nebo třeba spony z doby římské. Škála předmětů je opravdu široká.

Které nálezy Milana Daňka jsou podle tvého názoru nejvzácnější?

Toto lze odpovědět velmi těžko, historická informační hodnota neleží v jednom konkrétním nálezu, nejhodnotnější je v tomto případě celkový rozsah souboru nálezů. Milan Daněk své nálezy poměrně přesně lokalizoval, popisoval a třídil. Díky jeho pečlivé evidenci tak lze každý konkrétní nález přiřadit k dané lokalitě. Díky tomu můžeme v uceleném souboru prezentovat vývoj osídlení na území obce Dolní Němčí od paleolitu až po středověk.

V čem bude archeologické muzeum v Dolním Němčí výjimečné?

Obecní muzea a expozice jsou poměrně běžnou záležitostí, v případě této expozice se jedná ovšem o poměrně výjimečný projekt. Typické muzejní expozice obecního formátu jsou spíše vlastivědného charakteru. V případě archeologické expozice v Dolním Němčí se ale jedná o odborně zpracovanou expozici prezentující jasně vymezené historické téma – osídlení obce Dolní Němčí v pravěku.

Budou tam vystaveny nálezy i od jiných archeologů?

V expozici jsou vystaveny pouze nálezy Milana Daňka. Výsledky archeologických výzkumů, které v obci provádělo v minulých letech Slovácké muzeum, jsou zapracovány do poměrně podrobně zpracovaných textových panelů, které doprovázejí vystavené exponáty.

Kteří archeologové v minulosti bádali v katastru Dolního Němčí a čím jsou tamní lokality archeologicky zajímavé?

Oblast okolo Dolního Němčí se dostala do zájmu badatelů již v první polovině 20. století. Tehdy zde realizoval menší výzkum A. Zelnitius, následně ve 40. letech V. Hrubý, po druhé světové válce Jan Pavelčík, později také Jiří Pavelčík. Rozsáhlý výzkum na polokulturní lokalitě Dřínek vedl v 70. letech R. M. Pernička. Dále bychom určitě neměli opomenout ještě archeologa Slováckého muzea R. Snášila. Z generace současných badatelů je třeba zmínit M. Vaškových, T. Zemana, P. Škrdlu a také archeology Slováckého muzea, kteří se větší či menší měrou také podíleli na evidenci a zpracování nálezů Milana Daňka.

Kdo všechno se kromě tebe na vzniku expozice podílel?

Na prvním místě je potřeba zmínit ty, kteří stáli u samotné „myšlenky“ vybudovat archeologickou expozici. To je však otázka spíše na tebe, jelikož jsi jedním z nich. Dále je to určitě starosta obce František Hajdůch, bez jehož podpory by takovýto projekt nebylo možné realizovat. Slovácké muzeum v čele s Ivem Frolcem, které pro potřeby expozici dlouhodobě zapůjčilo exponáty, což také není úplně běžnou praxí. Pracovníci archeologického oddělení Slováckého muzea, kteří strávili stovky hodin nad evidencí více než 3000 artefaktů. No a potom ti, kteří se podíleli přímo na samotné realizaci. Na textech a výběru předmětů pracoval Jaroslav Bartík, s nemalým přičiněním Kláry Augustinové. Grafické práce zajistil Lukáš Malina a zbytek tak nějak já.

Kolik archeologických muzeí se v obcích regionu nachází a v čem tkví přínos těchto expozic jak pro tamní obyvatele, tak i pro celou společnost?

Asi nedokážu přesně vyčíslit počet, ale v nejbližším okolí bývala svého času menší výstavka, obdobného charakteru nicméně mnohem menšího rozsahu, na tvrzi v Hluku. Expozice s archeologickými nálezy je také v Ostrožské Lhotě, ale ta se poněkud míjí svým zaměřením a jedná se spíše o soubor artefaktů bez bližšího nálezového kontextu a vazby na region. Což je právě to, co já vnímám jako největší přínos expozic tohoto charakteru. Poznání hluboké historie regionu, ve kterém žijeme, je jednou z věcí, které by nás měly vést k zodpovědnému přístupu ke krajině a životnímu prostředí kolem nás. Vždyť právě na příkladu archeologických nálezů starých několik tisíc let si můžeme nejlépe uvědomit pomíjivost lidského života.