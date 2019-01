ČR - Konopí zabíjí rakovinné buňky a mělo by se podle profesora Lumíra Hanuše z Hebrejské univerzity v Izraeli pěstovat k léčbě.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavla Mrázková

Přední světový expert zabývající se výzkumem kanabinoidů čili látek vyskytujících se v konopí to řekl na parlamentním semináři. Pokusy na zvířatech podle něj dokazují, že konopí může vyléčit rakovinu - zcela vyléčeno prý bylo až 30 procent zvířat. Zákon by měl tolerovat především užívání léčebného konopí a jeho produktů, zdůraznil.

"Je to zajímavá zpráva, ale přechod ověření účinků od zvířat k lidem znamená šest až deset let výzkumu," řekl ČTK předseda České onkologické společnosti profesor Jiří Vorlíček. Podle něj existuje řada látek, které fungují na zvířatech, ale pak nevyjdou v klinické studii u lidí. "Podobných zpráv se lidé často chytí, dává jim to naději, ale má to pro ně nulový význam," dodal.

"Dnes už je prokázáno, že konopí bude některé druhy rakoviny léčit," prohlásil na semináři Hanuš. Perspektivní je podle něj léčení gliomu (nádoru z podpůrných buněk nervového systému), rakoviny prsu, nádorů štítné žlázy, rakoviny tlustého střeva a konečníku a rakoviny prostaty. "Konopí zabíjí rakovinné buňky a nechá žít ty, které nejsou rakovinné," uvedl. Podle něj je však potřeba vyřešit, jak se bude konopím léčit.

Běžné konopí neléčí, léčí jen odrůdy s vysokým obsahem účinných látek. "Mohlo by být náhradou farmaceutických přípravků, které jsou drahé a mnohdy mají vedlejší účinky. Konopí je účinnější, bezpečnější a mnohem levnější," tvrdí profesor.

Pacienti v ČR však zatím nemají žádný zákonný způsob, jak si konopí opatřit. Kdo nemocnému podá nebo prodá konopí nebo konopnou látku, dopouští se trestného činu. Držení malého množství (až do 15 gramů) usušeného konopí je přestupkem, který se trestá pokutou až 15.000 korun. Konopí musí být zabaveno bez výjimky vždy.

V současné době existuje asi 30.000 vědeckých prací o konopí. Dokládají kladné výsledky třeba při léčbě poruch pohybového ústrojí nebo ochranný účinek na nervový systém či mozek při včasném zásahu po zranění hlavy. Pomáhá i při posttraumatických stavech například u válečných veteránů. Podle Hanuše by se dalo využít k vymazání části paměti u podobných nepříznivých účinků.

V Izraeli bylo konopí pro léčbu legalizováno v roce 1999. Za nelegální podání mladistvému však hrozí až 25 let vězení. Povolení k pěstování mají pouze dvě firmy. Do roku 2005 bylo vydáno na léčbu pouze deset povolení. Dnes se v této zemi vydává asi 20 povolení denně a konopím se léčí na 2000 nemocných. Využívá se však zatím oficiálně pouze k tišení bolesti a potíží u pacientů třeba s rakovinou, AIDS, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou a Alzheimerovou nemocí či šedým zákalem.

Původně dostávali izraelští pacienti 200 gramů měsíčně, nyní 50 gramů. Léčbu mají zdarma, výrobní náklady na jeden gram jsou v přepočtu asi 30 korun. Většina nemocných konopí kouří kvůli okamžité úlevě. Konopný kouř obsahuje řadu stejných rakovinotvorných a mutagenních látek jako tabák, pouze místo nikotinu obsahuje kanabinoidní látky.

Jen asi sedm procent pacientů užívá konopný výtažek a víc než 600 izraelských dětí s rakovinou "pojídá koláčky" kvůli potlačení dávení a zvracení při chemoterapii, dodal Hanuš.